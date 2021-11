La Contraloría detectó dos situaciones adversas en una obra vial en el centro poblado de Cambio Puente, que ejecuta la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) por S/ 1′138,287, en el marco de la reconstrucción con cambios.

La entidad de control informó que se ha evidenciado un desprendimiento prematuro de base granular, lo que afectaría la calidad y vida útil de la obra. Además, existe preocupación por el exceso de más de 200 días para subsanar observaciones en el proyecto.





HALLAZGOS

La Contraloría emitió un informe de control concurrente a la ejecución de la obra de rehabilitación de vías vecinales en el tramo Cambio Puente a Bajo Canal, con 5.41 km, y el tramo Cambio Puente a Tambo Real, con 1.64 km, en el distrito de Chimbote.

En primer lugar, el personal de control detectó que la MPS no ha cautelado que el contratista “Consorcio Friburgo” levante la totalidad de las observaciones de la recepción de obra dentro del plazo estipulado por normativa, por lo que se debe aplicar el cobro de penalidades.

“El contratista se habría excedido a la fecha en 202 días calendario del plazo otorgado para subsanar las observaciones formuladas por la comisión de recepción de obra, lo que conllevaría a la aplicación de la penalidad por S/ 123,976″, se detalla en el informe de control.

La Contraloría recalca que al no haberse levantado las observaciones en el plazo establecido, la MPS debió tomar acciones para resolver este problema, lo cual no se hizo.

“La MPS no adopta las acciones para garantizar el levantamiento de observaciones y la recepción de obra, para continuar con el trámite de liquidación y posterior trasferencia para su respectivo mantenimiento”, se precisa en el documento, emitido el 5 de noviembre último.





DEFICIENCIAS

El personal de control alertó que la MPS tampoco adopta acciones ante el desprendimiento prematuro y ahuellamiento (deformación permanente) de la base granular (capa de material selecto que se usa en la construcción de carreteras), situación que afectaría la calidad y vida útil de la obra, así como la pérdida de la inversión efectuada.

“Se puede evidenciar que, al momento de la inspección física (del 20 al 27 de octubre último), la obra no estaba recepcionada y persisten las observaciones señaladas por la comisión de recepción de obra, detalladas en el acta de observaciones de obra de 26 de marzo de 2021, las mismas que no han sido levantadas por la contratista. Además, se advierte que existe desprendimiento de grava y material fino en algunos tramos de la vía de afirmado, ahuellamiento y bacheo en la superficie, así como pérdida del sellado de la superficie de rodadura, situación que no garantizaría la transitabilidad vehicular en condiciones de eficiencia y seguridad”, se menciona en el informe.

La contraloría considera que de no adoptarse las medidas correctivas, se corre el riesgo de que a corto plazo se realicen gastos en reparación y mantenimiento en la vía.

Por ello, ya se ha informado al alcalde Roberto Briceño Franco para que se dispongan las acciones del caso.