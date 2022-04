El secretario general del pueblo joven El Progreso, Walter Quispe Lozada, denunció que desde hace meses es víctima de amenazas de muerte por delincuentes recluidos en los penales de Tumbes y Junín. La razón: exigir que la construcción del Hospital Progreso se realice según el expediente técnico y sin retrasos.

Quispe Lozada la denuncia ayer, luego de pasar un mal rato cuando se le impidió el ingreso a la obra durante la visita del coordinador general del Programa Nacional de Inversión en Salud (Pronis).

“Estoy amenazado de muerte, cuando se hizo la contingencia dejaron en el local comunal una dinamita con una mecha y una escritura dirigida a mi persona. Hace seis meses fueron a mi casa y me dejaron una bala y un escrito. Estoy recibiendo constantes amenazas del penal de Tumbes, del penal de Junín. No merezco ese trato”, aseveró.

Más amenazas

El dirigente dejó en claro que no tiene enemigos y que las amenazas serían represalias por su trabajo de fiscalización a la obra del hospital que solo tiene un avance del 10 %.

“No puede haber gente tan mala, tan desgraciada, no les tengo miedo, voy a seguir luchando. Les informo, señores congresistas, (dirigiéndose a Lady Camones y Elías Varas) si a mí me pasa algo, yo no les tengo miedo. Fui a la policía en la primera denuncia y no han hecho nada, también le han amenazado al arquitecto a cargo de la obra, la misma letra, la misma bala”, relató.

Por su parte, el presidente de la Federación Médica de Áncash, Leandro Pérez, reconoció la labor del dirigente y toda su directiva, quienes lucharon porque se cristalice este ¿ hospital. Pidió al jefe de la División Policial de Chimbote, Cnel. Edwar Zavaleta López, acelerar las investigaciones y dar con los responsables de las amenazas, asimismo que agentes de la comisaría 21 de abril realicen patrullaje integrado en El Progreso.

“No podemos dejar que un luchador social, un dirigente que se ha comprometido con este anhelo sea amenazado de muerte y no se haga nada al respecto y por el contrario se le deje de lado. El mismo dirigente denunció que la contratista china tuvo en la obra a un buscado por la policía. Mi solidaridad con Walter Quispe”, instó Pérez.