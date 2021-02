Al ser una zona con un nivel extremo de alerta sanitaria por el COVID-19, Áncash será la primera región del país en recibir las vacunas del laboratorio chino Sinopharm, las cuales llegaron al Perú la noche del domingo último. Según la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, se espera recibir 36,000 dosis de este primer lote para inmunizar al personal de salud.





DISTRIBUCIÓN

De acuerdo al cronograma de distribución del Ministerio de Salud (Minsa), mañana 10 de febrero comenzará el reparto de las vacunas a las regiones con un riesgo extremo. La primera en la lista es Áncash, seguida de Ica, Apurimac, Pasco, Huancavelica y Junín.

Vale indicar que ayer y hoy se tenía previsto realizar la entrega a los establecimientos de salud de Lima y Callao.

La coordinadora del equipo de vacunación COVID-19 del Minsa, Nancy Olivares, detalló que la Diresa de cada departamento será la encargada de realizar la entrega de las dosis a las redes, microrredes y establecimientos de salud.

Recalcó que estas primeras vacunas serán para los profesionales de la salud que operan en la primera línea de la pandemia, como el área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según el cronograma, la vacunación en las regiones con riesgo extremo debe realizarse desde el 11 al 20 de febrero.





EN ÁNCASH. La responsable de la Estrategia Sanitaria de Inmunización de la Diresa, Lorena Cerna, indicó que se espera la llegada de 36,000 dosis de vacuna de Sinopharm para Áncash.

En este sentido, indicó que -de acuerdo a lo programado- se tiene previsto inmunizar a 17,700 profesionales y técnicos de la salud que laboran en los 422 establecimientos de salud de nuestra región, los mismos que forman parte de la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus.





REACCIONES

El presidente de Cuerpo Médico del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chilmbote, indicó que no se pondrá la vacuna de Sinopharm al considerar que existe falta de información y no se ha esclarecido posibles efectos secundarios.

“Cada uno decidirá si decide vacunarse, pero personalmente no me vacunaré porque no hay mucha información y hay efectos adversos que generan desconfianza”, sostuvo el también presidente del Federación Médica Áncash - Costa.

No obstante, el director del referido nosocomio, César Acevedo Arellano, afirmó que sí se colocará la vacuna del laboratorio chino. A la vez que explicó que se está elaborando la lista de trabajadores asistenciales del hospital que, de manera voluntaria, accederán a colocarse la primera dosis para su inmunización.