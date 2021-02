El gobernador encargado de Áncash, Henry Borja Cruzado, informó que se declarará la nulidad del proceso para la instalación de una planta de oxígeno medicinal en el hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón (EGB). Esta decisión trae abajo el pedido de autoridades y representantes de la iglesia católica, quienes vienen solicitando que el equipo que se encuentra en el nosocomio sin ser usado sea trasladado al estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez para atender la alta demanda de oxígeno para el tratamiento de pacientes con COVID-19 que se encuentran en sus domicilios.





La mañana de ayer, Borja se reunió con el director del hospital sureño, César Acevedo Orellano, también participó personal administrativo y técnico.

El responsable del nosocomio informó que actualmente este centro hospitalario cuenta con una capacidad de sostenimiento de oxígeno para el tratamiento de los pacientes que requieren asistencia respiratoria por el COVID-19.

“Tenemos cantidad de oxígeno para abastecer (a los pacientes) en su tratamiento por 45 días más, tenemos disponibilidad de tanques de oxígeno. También contamos con 70 camas disponibles para pacientes nuevos”, precisó.

En esta línea, el gobernador indicó que se declarará la nulidad del proceso de la planta de oxígeno medicinal para el hospital, que impulsó el año pasado la gestión de Juan Carlos Morillo Ulloa, por las serias irregularidades técnicas y legales durante su ejecución.

Asimismo, anunció la adquisición directa de una nueva planta para este nosocomio, teniendo en cuenta el requerimiento de necesidad de oxígeno del hospital y respetando las normas técnicas legales para su funcionamiento.

“Los términos de referencia de la planta que se construyó en este hospital no han sido validados por un especialista, el proveedor no cuenta con el Registro Nacional de Proveedores para bienes solo servicios. El proceso de contratación tuvo una evaluación deficiente, no se han seguido las indicaciones y no tuvo como base la necesidad de requerimiento de oxígeno del hospital, por eso este proceso se tiene que caer y será declarado nulo”, declaró Borja.

Vale indicar que la planta que se adquirió a finales del 2020 se encuentra en el nosocomio, pero nunca fue instalada. El Gobierno Regional de Áncash (GRA) aprobó el desembolso de tres millones de soles por este proyecto.





PEDIDO

Ante el incremento de los contagios de COVID-19, ha aumentado la demanda de oxígeno medicinal. Tanto así que las dos plantas que funcionan en Chimbote, una que gestionó la iglesia Católica y otra que compró la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), han superado su capacidad para abastecer de este gas para inhalación.

La tarde del lunes último, el gerente de la MPS, Jesús Rodríguez; el director de la Red de Salud Pacífico Norte, Antonio Casana; y el consejero de la provincia del Santa, Rubén Sandoval, sostuvieron una reunión con la finalidad de sumar esfuerzos para solicitar que la planta de oxígeno que no es usada por el hospital Regional se instale en el estadio Centenario.

Vale indicar que familiares de pacientes con COVID-19, quienes son atendidos en sus casas, vienen realizando colas desde un día antes para alcanzar un cupo y poder recargar sus balones de oxígenos, esto en el estadio chimbotano donde funciona la planta de la MPS.

En tanto, el padre Giovanni Sabogal, encargado de la planta “Divina Misericordia”, indicó que recibe hasta 100 pedidos al día