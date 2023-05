Las autoridades sancionaron a dos establecimientos del casco urbano de Chimbote tras detectar que preparaban alimentos utilizando materiales de cocina en estado antihigiénico, lo que ponía en riesgo la salud de los clientes.

La Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) intervino estos establecimientos, en coordinación con la Unidad de Salud Ambiental de la Red de Salud Pacífico Norte y la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito.

El restaurante Mar y Luna recibió la multa de S/ 9,900 (equivalente a 2 UIT) por preparar alimentos utilizando materiales de cocina en estado antihigiénico, nocivos para la salud. El local podría ser clausurado si no subsana las observaciones hechas por el área de Fiscalización Ambiental y Salud Pública de la MPS.

En uno de los restaurantes evidenció falta de higiene, uso de utensilios en mal estado y bebidas alcohólicas en lata vencidas.

En tanto, el local Perú Bar Centro fue sancionado con S/ 1,980 (40% de 1 UIT) por poner en riesgo la salud de sus clientes al no cumplir las medidas de higiene durante la preparación de los alimentos. Además, se le aplicó una notificación preventiva por no mostrar el carné sanitario, por no presentar el certificado de fumigación, por usar tachos de basura sin tapa, entre otros, con el objetivo de que subsane las observaciones en un plazo de cinco días.

Finalmente, al restaurante cevichería Embarcadero 28 SAC se le entregó una notificación preventiva por carecer de control sanitario siete de sus trabajadores y por no acatar ni cumplir las disposiciones municipales.