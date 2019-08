Condenan a 35 años de cárcel a hombre que intentó abusar de su sobrina de 7 años

Síguenos en Facebook

Por el periodo de 35 años, Rusber Alexander Pereda Briones (42) permanecerá en prisión, esto luego de ser hallado culpable del delito de tentativa de violación sexual en agravio de su propia sobrina de 7 años de edad, en el centro poblado Santa Clemencia, en Chimbote.

ACUSACIÓN

El representante de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, Jaime Li García, sustentó en juicio oral las pruebas recabadas en contra de este hombre como fueron la declaración el padre de la víctima, el acta de intervención policial, la entrevista única realizada en cámara Gesell a la menor, entre otros elementos que fueron fundamentales para que se dicte esta condena.

El hecho ocurrió el 20 de febrero de 2018, cuando la menor acudió con su familia a la vivienda de su tío, Rusber Pereda, situada en el centro poblado Santa Clemencia.

El pariente llevó con engaños a la menor al río Santa Clemencia para pescar; sin embargo, luego de mostrarle videos pornográficos que tenía en su celular, procedió a realizarle tocamientos indebidos, intentando incluso ultrajarla sexualmente.

A fin de no ser delatado, Pereda Briones entregó S/ 1.80 a la menor para que no contara lo sucedido. No obstante, la niña regresó a la vivienda y encontró a su padre, a quien le narró lo sucedido.

Tras denuncias el caso, el personal policial detuvo al agresor y lo trasladó a la Comisaría 21 de Abril.

Durante el juicio oral, se visualizó la entrevista a la menor en la cámara Gesell en la que se evidenció la perturbación emocional que le producía recordar los execrables hechos que le tocó experimentar.

En todo momento, Rusber Pereda negó que haya intentado violentar a su sobrina; sin embargo, los integrantes del Juzgado Penal Colegiado resolvieron condenándolo a pasar 35 años de su vida tras las rejas del penal de Cambio Puente.