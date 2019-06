Congresista Yesenia Ponce va camino a perder su inmunidad

Síguenos en Facebook

Todo parece indicar que la suerte de la congresista ancashina Yesenia Ponce Villareal (Fuerza Popular), está echada. Ayer, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso de la República, aprobó levantarle el fuero de legisladora, a fin de que sea procesada judicialmente como un ciudadano común.

El grupo congresal tomó este acuerdo por unanimidad, en mérito a la solicitud presentada por el Poder Judicial (PJ) hace algunos días. Además, también tomaron en cuenta el documento ingresado por Ponce en el que indicaba que se allanaba el pedido formulado por la justicia.

El PJ tramitó el levantamiento del fuero parlamentario a Ponce a fin de que pueda ser procesada por los delitos de falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por presuntas incongruencias en la hoja de vida que presentó ante esta entidad electoral, cuando inscribió su candidatura al Congreso, en las Elecciones Generales de 2016.

El expediente judicial fue remitido desde la Corte Superior de Justicia de Áncash, en Huaraz, específicamente por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. La solicitud la formuló el fiscal de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huaraz, Renato Arapa, quien tiene a su cargo la investigación contra la legisladora.

TRÁMITE

Luego que la comisión aprobó dar trámite al pedido del PJ, ahora corresponde que este grupo emita su dictamen y sea debatido en el pleno del Congreso de la República.

La congresista Luciana León, presidenta de este grupo de trabajo del parlamento, anunció que la próxima semana será llevado a debate el informe al pleno a fin de que pueda definirse si es que Ponce pierde o no el fuero legislativo.

“Este caso aquí ( en la comisión) ya culmina y la próxima semana se estará viendo en el pleno del Congreso”, mencionó León.

Hay que recordar que Ponce es cuestionada por la veracidad de los estudios escolares que declaró en su hoja de vida.

SIN TEMOR, AFIRMA

Conocida la decisión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la congresista ancashina, se pronunció y afirmó que no tiene temor en enfrentar una investigación a nivel judicial, ni mucho menos asumir una orden de detención de parte del Poder Judicial.

Aseveró que “estaba esperando con muchas ansías” el pedido del PJ para dejarla sin inmunidad y que el documento que presentó allanándose al requerimiento, lo tenía preparado hace mucho tiempo.

“Yo no necesito inmunidad parlamentaria, no necesito de ningún partido político, del blindaje de nadie aquí en el parlamento y como representante de Áncash y de todo el país, quiero que se levante mi inmunidad parlamentaria, como cualquier ciudadano”, declaró a la prensa.

Agregó que tiene la expectativa de que “se llegue a la claridad” y se mostró confiada en que podrá sustentar lo que hasta el momento no ha quedado del todo claro, respecto a la información de sus estudios.

Insistió en que ha sido “usada políticamente” y que ya no permitiría esta situación.

“Yo me estoy allanando a las investigaciones, no como otros congresistas que no van a la comisión y ni siquiera dan ese primer paso. Yo me someto a las investigaciones. Si el Poder Judicial dice que debo ser pe