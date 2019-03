Contraloría : MPS y otras 38 comunas están “omisas” en transferencia

Síguenos en Facebook

La Municipalidad Provincial del Santa (MPS) junto con otras 38 comunas de la región Áncash, figuran como “omisas” en la presentación del informe de transferencia de gestión, según los resultados de las verificaciones que vienen efectuando el personal de la Contraloría General de la República.

INFORME

Hasta el 31 de diciembre del año pasado, las salientes autoridades municipales debieron presentar el documento denominado “Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión” del periodo 2015 - 2018 así como el “Acta de Transferencia”, que debía contar con las firmas de los representantes de la nueva gestión municipal y de los que se iban.

Sin embargo, ayer el titular de la Gerencia Regional de Control de Áncash, CPC David Quiroga Paiva, reveló que la comuna provincial - gobernada la gestión pasada por el movimiento político Río Santa Caudaloso - no cumplió con la presentación de estos documentos.

“Aquí (en la costa de Áncash) tenemos a la Municipalidad Provincial del Santa (como omisa), es la más grande y la que maneja el segundo presupuesto más importante de toda la región (...) Para La Contraloría General de la República, la Municipalidad Provincial del Santa, está calificada como entidad omisa en la presentación del proceso de transferencia”, declaró a Correo.

Este diario llamó de manera insistente al actual regidor provincial, Humberto Ortiz Soto, a quien le tocó ejercer el cargo de alcalde hasta el 31 de diciembre en la gestión pasada, pero hasta al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta alguna.

OMISAS

Hoy, los auditores de La Contraloría darán por concluido el operativo denominado “Transferencia de Gestión y el correcto inicio de las funciones en los Gobiernos Regionales y Locales”, luego de ello, determinarán en qué municipalidades se harán auditorias por la omisión de la presentación de los documentos.

Y es que según explico Quiroga Paiva pudieron existir diversos motivos que impidieron la presentación de algunos documentos, como la falta de acceso al sistema, o también le negativa de la firma de los funcionarios de la nueva gestión de dar conformidad a los informes. No obstante, subrayó que en este último caso, las autoridades edilicias estaban en la obligación de presentar, de todos modos, los documentos, detallando las observaciones encontradas.

“Los municipios que no han cumplido, hasta mañana viernes que cerramos, estableceremos si es que vamos a hacer o no la auditoria, porque en algunos casos pueden existir razones excepcionales como para no hacer una auditoria. En este operativo vamos a seleccionar a quiénes vamos a hacerles los operativos para la identificación de las responsabilidades que corresponda. La norma no solo prevé responsabilidades de carácter de administrativo, sino también de carácter penal”, advirtió el funcionario de la entidad de control.

En la lista de las comunas omisas se encuentran además de la del Santa, las municipalidades provinciales de Huaraz, Recuay, Huaylas, Huari, Bolognesi y Aija.

En cuanto a municipalidades distritales, encontramos a Cochabamba, Pira, Independencia, Ticllos, Abelardo Pardo Lezameta, Huacachi, Huachis, Huantar, Ponto, Santo Toribio, Huallanca, Mato y Pamparomás.

También integran la lista las comunas distritales de Cochapetí, Culebras, Aija, San Cristobal de Rajan, Anta, Marcará, Aco, Yupán, Buena Vista Alta, Comandante Noel, Bolognesi, Conchucos, Lacabamba, Huacaschuque, Huandoval, Llama, Yauya, Cashapampa, Chaccho y Chingas.

SANCIONES

En las comunas en las que La Contraloría llevará a cabo una auditoria - luego de concluido el operativo - se determinarán quiénes son los responsables de que no se haya cumplido con la presentación de los documentos de transferencia.

El gerente regional de control, dijo que se identificarán las áreas de las municipalidades en donde se “ha entorpecido” la entrega de información. No obstante, remarcó que, según la norma, los responsables del proceso de transferencia son los titulares de las entidades edilicias, tanto de la gestión saliente como la entrante.

Dijo que además de las sanciones administrativas que como Contraloría puedan adoptar - que son las inhabilitaciones-, esta omisión también acarrea denuncias penales que serán entabladas a través del Ministerio Público, según sea el caso.

Recordó que La Contraloría ha venido acompañando el proceso de transferencia de gestiones desde el pasado 21 de julio, que se publicó la norma correspondiente. Además, sostuvo que se han realizado diversas comunicaciones, charlas y labores de orientación para que las autoridades salientes puedan culminar su informe de transferencia así como los documentos que acompañan este proceso.