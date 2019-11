Cuatro listas son declaradas improcedentes

Síguenos en Facebook

Ya son cuatro las listas de candidatos al Congreso por Áncash, que por el momento han quedado fuera de carrera, tras ser declaradas como improcedentes por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz.

Se trata de las dos nóminas que presentó el partido Todos por el Perú y las de los partidos tradicionales Acción Popular y el Apra. Aun cuando los miembros del JEE de Huaraz han considerado que estos candidatos deben quedar fuera de carrera, sus personeros todavía podrían presentar una apelación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Lima, para atienda su reclamo.

FUERA LAS DOS

En un caso singular – al menos en Áncash- el partido Todos por el Perú presentó dos listas al próximo parlamento: una fue inscrita por el personero legal de la agrupación y la otra por el personero legal alterno. Sin embargo, para los miembros del JEE de Huaraz, ambas no reúnen los requisitos para ser candidatos.

La lista integrada por Giovanna Araceli Villanueva Díaz, Carlos Alberto Paredes Ascate, Vilma Olga Jamanca Menacho, José Darío Cedeño León y David Aguilar Rodríguez, fue presentada por el personero legal titular de la agrupación, Jean Carlos Zegarra Roldán.

De acuerdo al análisis hecho por el JEE de Huaraz, se habrían vulnerado algunas normas de democracia interna de la organización política, al momento de elegir a sus candidatos. El JEE pidió que se precise qué instancia fue la que realizó la designación de candidatos, y la respuesta fue que lo hizo el Comité Electoral, sin embargo el organismo electoral indica que “no ha demostrado que el Comité Electoral estuviera facultado para ello”.

Las normas internas Todos por el Perú indican que a nivel nacional, se pueden hacer designación directa de candidatos de hasta el 10%, sin embargo, del total de nóminas, se ha encontrado que llevan el 29% de postulantes bajo esa modalidad. Si bien, indica el JEE, el partido podría acogerse a la norma que los faculta a tener el 25% de candidatos designados, al tener un porcentaje mayor se ha vulnerado el principio de democracia interna; por lo cual deben quedar fuera de carrera.

Ahora bien, la segunda lista que presentó Todos por el Perú, postulaba a Walter Aguirre Tapia, Milagros Elizabeth Sánchez Jara, Marcos Benites Guevara, Vilma Jamanca Menacho y Esteban Vino Puntillo. Todos ellos fueron inscritos por el personero legal alterno del partido, Percy Humberto Cárdenas Minaya.

La resolución que declara improcedente la inscripción de estos postulantes indica que no hay cumplimiento integral de los requisitos señalados para ser candidatos. A lo que se refiere el JEE es que no presentaron información en el sistema informático Declara del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En sus descargos, los representantes de esta facción de Todos por el Perú, indica que problemas internos dirigenciales no les permitieron cumplir con ello, ya que no contaban con la contraseña para acceder al sistema. Sin embargo, para el JEE de Huaraz, estos argumentos no son considerados para dar por subsanada la observación.

PARTIDOS TRADICIONALES

Hasta el cierre de esta edición, el JEE de Huaraz también había declarado improcedentes las solicitud de inscripción de dos partidos históricos del país : Acción Popular y el Apra.

La agrupación de Acción Popular, llevaba como cabeza de lista a Otto Napoleón Guibovich Arteaga, quien anteriormente se inscribió como candidato al Gobierno Regional de Áncash, pero también fue descartado de la contienda, justamente, por fallas detectadas por el JNE. Integraban la plancha de Acción Popular Carlos Gonzalo Miranda Arroyo, Luis Alberto Silva Chávez, Eifilin Ríos Durán e Isabel Milagros Manrique López.

Esta vez el JEE de Huaraz advierte serias deficiencias en el proceso de elección interna de sus candidatos. Se refiere, específicamente, a la postulación de Eifilin Doris Ríos Duran (4) y Milagros Manrique López (5). Sucede que en las elecciones internas estas precandidatas no alcanzaron un número suficientes para integrar la plancha congresal del partido. En realidad, según el acta de elección interna debieron ser candidatos Clindt Edward Silva Vergara y Moisés Ricardo Obregón Velásquez. En sus descargos el partido señala que tomó la decisión de incluir a Ríos y Manrique López porque necesitaba completar la cuota de género en su nómina, es decir, postular a dos mujeres.

El JEE de Huaraz considera que la decisión de incluir ambas candidatas fue tomada únicamente por el Comité Departamental de Áncash, el cual no está facultado para ello. Para los miembros del jurado en realidad habría existido “una designación directa encubierta” de las dos candidatas.

En la tienda de la estrella, es decir el Partido Aprista Peruano, había un documento de retiro de lista, pero que fue declarado inadmisible por el JEE de Huaraz. Ahora bien, las observaciones que hace el tribunal al APRA también tienen que ver con su proceso de elección interna, o más bien los resultado que presentó al momento de inscribir a sus postulantes.

Ante el JEE de Huaraz, el APRA inscribió candidatos en el siguiente orden : Manuel Bambarén Miasta, Daeisy Olga Colonia Tapia, Óscar Urbina Sandoval, Sonia Terea Ramos Bernuy y José Luis Pérez Milla. Sin embargo, al momento de revisar las actas, el JEE detectó que no se había respetado el orden de colocación de candidatos, de acuerdo al número de votos que obtuvieron en sus elecciones internas. Detectada esta situación, el partido arguyó que se trataba de un error material, pero el JEE de Huaraz ha fallado en contra indicando que ya pasó el plazo para que pueda subsanar esta observación.