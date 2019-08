Ediles hacen plantón por pagos y alcalde dice que le pidan disculpas

Síguenos en Facebook

Continúa la crisis en la Municipalidad Provincial del Santa (MPS). Los trabajadores ediles realizaron ayer un plantón, por espacio de dos horas, en el mismo local municipal, debido a que nadie les responde cuándo les pagarán sus sueldos de julio.

El secretario del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (Sutramun), Guillermo Sánchez Córdova, cuestionó que hasta el momento no se les convoque para un diálogo y atender sus reclamos.

De otro lado, el alcalde provincial, Roberto Briceño, se refirió a las medidas de lucha adoptadas por el Sutramun, y los emplazó a pedirle disculpas, para luego dialogar.

“Me dicen corrupto y yo no tengo ningún juicio. Que me van a sacar como Estuardo, que me van a pegar (…) Primero que se disculpen de todo lo que están hablando e insultando y después hablaremos”, expresó.