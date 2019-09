El Sutramun y alcalde Briceño en mesa de diálogo

Síguenos en Facebook

Finalmente el Sindicato Único de Trabajadores Municipales (Sutramun) y el alcalde provincial, Roberto Briceño Franco, accedieron sentarse a dialogar con la finalidad de poner fin a la crisis que atraviesa la actual gestión edil.

Ayer ambas partes acudieron al llamado de la Comisión de Orden del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y accedieron a instalar una mesa de diálogo con la finalidad de evitar más enfrentamientos y actos de violencia en medio de la protesta que realizan los trabajadores municipales contra la gestión de Roberto Briceño.

La mesa de diálogo se instaló en la División Policial (Divipol) de Chimbote y fue impulsada por entidades como la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú, Subprefectura del Santa, la Fiscalía; entre otras.

DIÁLOGO, PERO

La reunión de ayer, en realidad, es la primera de las futuras que sostendrán ambas partes en los próximos días, específicamente el próximo jueves 12 del corriente, fecha en la que el sindicato tenía planeado iniciar su paralización de 48 horas como parte de las acciones de lucha para que se atiendan sus demandas.

Tras el término de la sesión de ayer, el secretario general del Sutramun, Guillermo Sánchez Córdova, aclaró que aunque hay un compromiso de diálogo, aún no puede afirmar que la paralización programada ha quedado suspendida, porque es un acuerdo que deben tomar todos los agremiados al sindicato. En ese sentido, explicó que el próximo martes 10 de setiembre, tendrán una asamblea en la que sentarán una posición respecto a ello.

No obstante, Sánchez remarcó que al existir compromisos asumidos por la gestión y la apertura al diálogo, exista la posibilidad de que los sindicalistas depongan su medida.

“El acuerdo de la paralización fue tomado en asamblea, y como tal, mal haría yo en comunicar que queda sin efecto, esto tiene que ser materia de pronunciamiento en otra asamblea que se realizará el martes. Además, hay acuerdos que han surgido (de esta reunión) que vamos a comunicar a los compañeros”, declaró Sánchez.

CONTROVERSIAS

Y es que el punto en el que aún no se han podido poner de acuerdo Briceño y sus funcionarios con los sindicalistas, es el aumento de 190 soles que los trabajadores lograron el año pasado a través de un convenio de negociación colectiva con la gestión municipal de ese entonces.

Sánchez, remarcó que el incremento de sus salarios “es un derecho ganado” y que solo queda ver la disponibilidad presupuestaria de la municipalidad.

“Nosotros no podemos renunciar a un derecho. Es un derecho que está constituido mediante la negociación colectiva, amparado mediante los procedimientos que se dan, sentencias del Tribunal Constitucional y es un derecho. Nuestra negociación colectiva es legal, es correcta, ahora si nos anuncian el tema de la disponibilidad económica, es otra cosa”, expresó.

Por su parte, el alcalde Roberto Briceño, recordó que existe un informe de la Oficina de Control Interno (OCI) en el que indica que el pago de estos beneficios contraviene la normatividad vigente. En ese sentido, afirmó que no pretenden cometer ninguna ilegalidad.

“Hay dos posiciones, la de ellos (el sindicato), que se respete el pacto colectivo que firmaron con la gestión anterior, y la otra es la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿cómo pagamos un aumento de un pacto colectivo, cuando la Contraloría nos dice que no lo hagamos?, yo entiendo y respeto los derechos (de los trabajadores). Ellos dicen: ustedes tienen que respetar el acuerdo, pero cómo puedo hacerlo si la Contraloría me ha dicho no pagues, no lo hagas; y si Contraloría me dice eso, es un órgano que tenemos que respetar”, subrayó Briceño.

Según el acta de la reunión sostenida ayer, sobre este punto, se consignó que “las partes expusieron su posición sin llegar a ningún acuerdo”.

MÁS ACUERDOS

El documento indica que el alcalde Briceño se ha comprometido a realizar una revisión y elaboración de un informe sobre las contrataciones de personal en la MPS, bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) y los locadores.

El burgomaestre también ha prometido en el acta que realizará una evaluación permanente a su personal de confianza que se desempeña en las gerencias y subgerencias de la comuna; así como también al cumplimiento de las metas de las diversas áreas, en especial la Gerencia de Transportes y Gerencia de Desarrollo Económico.

Para solucionar el pago del personal impago de la gestión anterior, el alcalde ha anunciado que asumirán la deuda, pero con fondos propios, a través de la venta de mercados.

Sobre el pago de los cesantes - quienes también tuvieron un representante en la reunión de ayer - el alcalde adelantó que hará la consulta a OCI para que emita un informe sobre el aguinaldo y el pago que les corresponde en el mes de diciembre. Como se sabe, los extrabajadores denunciaron que hasta el año pasado, en los meses de julio y diciembre venían percibiendo una doble remuneración y no un aguinaldo como lo ha hecho esta gestión, que señala que dicho pago no se ajusta a la legalidad.

Briceño ha empeñado su palabra en el acta de que en un plazo de 50 días se adquirirán las primeras maquinarias para repotenciar el servicio de limpieza pública de la ciudad.

El acta lleva la firma del burgomaestre, los dirigentes del Sutramun, así como las demás autoridades presentes.