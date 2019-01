Frustran atentado de sicarios a fiscal que investiga a “Los Encapuchados de Casma”

Síguenos en Facebook

El sábado 26 de enero, un grupo de sicarios ya tenía todo listo para asesinar al titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Casma, Edwin Ramos Herrera, quien se encuentra investigando a “Los Encapuchados de Casma”, la organización criminal procesada por acabar con la vida del alcalde de esta provincia, José “Lito” Montalván Macedo y la abogada Milagros Aponte.

Los delincuentes no lograron su objetivo, debido a que efectivos de la Dirección de Inteligencia Nacional y de la Dirección Regional de Investigación Criminal (Dirincri) ya tenían conocimiento del atentado que estaba siendo planificado por reos del penal de Cambio Puente.

HABLA EL FISCAL

En una breve entrevista exclusiva a Correo, Edwin Ramos dijo no haber recibido amenazas de muerte; sin embargo, reconoció que su vida corre peligro desde que tiene a cargo la investigación a “Los Encapuchados”.

Asimismo, asegura que el sábado en horas de la noche se encontraba descansando normalmente en Casma y no se percató de la intención de los sicarios. “No tengo seguridad personal, pero hay personal de inteligencia que siempre está pendiente de mi desplazamiento por la ciudad. Ellos son los que manejaban la información que se habría gestado desde el penal”, expresó Ramos.

El magistrado dijo que tener temor a un posible atentado es normal porque reconoce que a eso se exponen al investigar casos emblemáticos en la provincia.

“Hemos tratado de llevar la paz a Casma y si no me equivoco, lo hemos conseguido. El hecho que me quieran matar no va a cambiar en nada (el proceso) porque otro fiscal continuará investigando”, indicó Edwin Ramos.

Como se recuerda, el Ministerio Publico ha solicitado penas de entre 35 años y cadena perpetua para los cabecillas de la presunta organización criminal “Los Encapuchados de Casma”, dentro de la misma se encuentran implicados el ex alcalde de Casma, Rommel Meza Cerna, el empresario, Daniel León Milla y William Minaya Córdova, entre otros. Las audiencias del juicio oralse encuentran en la etapa final y el proceso estaría culminando a fines de febrero.