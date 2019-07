Golpean y dejan grave a cómico ambulante tras salir de discoteca

Síguenos en Facebook

Salir en defensa del vigilante de una discoteca de Chimbote, Áncash, pudo costarle la vida a un cómico ambulante, quien resultó con lesiones de consideración tras ser salvajemente golpeado por cuatro travestis.

Pepe Miguel Díaz Icuchigua, conocido como "Miguelón", relató que la agresión sucedió a las 2 de la madrugada, cuando se retiraba de la discoteca Tábula, ubicada en la tercera cuadra del Malecón Grau.

“Estaba tomado, pero me acuerdo de todo. Había cuatro personas que estaban haciéndole problemas al vigilante de la discoteca para que los deje pasar, lo insultaban y casi lo agreden, por eso traté de defenderlo. Uno de ellos me dijo para qué me metía y me rompió una botella en la cabeza. Luego me arrojaron al piso y allí me golpearon y seguían rompiendo más botellas en la cabeza, mientras yo me cubría el rostro", contó aún asustado.

"Miguelón" relató que los agresores también le esparcieron un spray en los ojos al extremo que no podía ver. "Fueron momentos de mucha desesperación por el dolor”, manifestó Díaz,

El herido fue trasladado al hospital La Caleta de Chimbote, donde los médicos lo atendieron y suturaron la gran herida con 26 puntos, mientras es sometido a más exámenes. Se encuentra internado en la cama 20 de Emergencia, lugar hasta donde ha llegado el médico legista para realizar las diligencias del caso.