“Goro” fue capturado por información que dio mujer

Cuando tenía todo preparado para desplazarse a Chimbote y luego al norte del país, con la finalidad de ocultarse en Ecuador para no responder a la justicia por sus crímenes; Rubén Moreno Olivo, conocido en el mundo del hampa como “Goro”, fue ubicado y recapturado en una vivienda de Lima, gracias a la información que brindó una ciudadana a la Policía Nacional.

Hasta el cierre de esta edición, el sentenciado a 25 años de cárcel por el primer atentado que sufrió el exconsejero de Áncash, Ezequiel Nolasco Campos, permanecía incomunicado en un ambiente del penal Ancón 1 (Piedras Gordas) a la espera de su traslado a un establecimiento penitenciario de máximo control, como es el caso de la cárcel de Challapalca, en la región Tacna, donde la semana pasada fue internado el expresidente ancashino César Álvarez Aguilar, quien es acusado de haber dirigido la red criminal que tenía entre sus filas a “Goro”.

EN LA CLANDESTINIDAD

Rubén Moreno fue excarcelado el 13 de junio útimo, a pesar de que pesaba sobre él una condena de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del exconsejero Ezequiel Nolasco.

Si bien “Goro” fue retirado del penal, pasando por alto la condena en su contra, debía cumplir arresto domiciliario como parte del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el crimen de Hilda Saldarriaga Bracamonte “La Mama”, testigo clave en el primer atentado contra Nolasco.

Sin embargo, como ya es público, Moreno Olivo no acató este último mandato judicial, pues desde que abandonó la cárcel se albergó en varios lugares.

Según la información policial, durante los primeros días que estuvo en libertad, “Goro” se refugió en diferentes hoteles de Lima y, con la finalidad de no ser identificado, se disfrazaba con peluca y bigote para poder trasladarse.

Realizó esto hasta que la madre de su pareja, María Matos Salvador, alquiló el segundo piso del inmueble de la calle Cuarzo 242, de la urbanización Mariscal Gamarra, en el distrito limeño de Los Olivos, esto el 25 de junio.

En este lugar se mantuvo escondido por casi 20 días, mientras preparaba su fuga a otro país al saber que la Policía le seguía los pasos.

“Teníamos conocimiento de que (Rubén Moreno) estuvo en el sur, luego en el centro y después en el norte. Un trabajo de inteligencia de 15 días nos hizo conocer que estaba en el cono norte”, declaró el coronel PNP Nicasio Zapata, jefe de la División de Secuestros de la Dirincri, al programa Cuarto Poder.

INFORMANTE

La Policía había logrado conocer que “Goro” se mantenía ocultó en Los Olivos y con la finalidad de conseguir su ubicación exacta desplazó a un considerable número de agentes por el distrito para tener mayores detalles. No obstante, gracias a una informante los agentes supieron con exactitud en qué barrio se hallaba el avezado delincuente chimbotano. Como sabe, el Ministerio del Interior (Mininter) ofreció una recompensa de S/ 100,000 por información sobre el paradero del criminal.

Los custodios montaron vigilancia y esperaron un descuido del hampón para recapturarlo. Esto se dio cuando él salió a la puerta del inmueble a realizar una llamada.

La detención de Rubén Moreno se registró el sábado último a las seis de la tarde. Según el personal policial, en un primer momento, el prófugo opuso resistencia pues intentó refugiarse en un baño; no obstante, al verse acorralada optó por entregarse.

“Está bien, vamos no más, yo no he hecho nada”, dijo “Goro” mientras era esposado por los agentes del orden.

El involucrado en el crimen de Ezequiel Nolasco se encontraba acompañado de su pareja Kiara Matos Salvador (25). En el inmueble no se hallaron armas de fuego, pero sí documentos sobre los procesos penales que afronta Moreno Olivo.

ALISTABA FUGA

Según el jefe de la División de Secuestros de la Dirincri, “Goro”ya tenía preparado su fuga a otro país.

La información que obtuvo el personal policial sostiene que Rubén Moreno estaba esperando en momento adecuado para desplazarse a Chimbote, donde iba a participar de una fiesta familia, y luego planeaba viajar al norte del país, con la finalidad de lograr cruzar la frontera con el Ecuador.

“(Rubén Moreno) pretendía huir del país y antes iba a hacer una parada en chimbote, donde iba a celebrar el cumpleaños de un familiar. Posteriormente iba a enrumbar hacia el Ecuador”, mencionó el coronel PNP Nicasio Zapata, a la prensa nacional.

TRASLADO

“Goro” fue internado en el penal Ancón 1 la madrugada del domingo último, horas después de su captura. Moreno Olivo fue entregado al penal por la Policía y los responsables de ese centro penitenciario dispusieron su ubicación en un ambiente donde se encuentra incomunicado, es decir que no puede tener contacto con otros internos.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), César Cárdenas, informó que, de acuerdo a las normas vigentes, la instancia correspondiente del Inpe ha dispuesto el traslado del delincuente chimbotano a otro establecimiento penitenciario de máximo control.

“Informaremos (del traslado) posteriormente por medidas de seguridad. Estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la medida”, declaró el funcionario.

Hasta el cierre de esta edición, no se tenía conocimiento sobre el traslado del referido recluso. No obstante, Rubén Moreno podría ser llevado al penal de Challapalca, en Tacna, donde días atrás fue llevado César Álvarez tras el escándalo que desató su irregular excarcelación.