GRA llena calles de carteles pese a prohibición de publicidad estatal por comicios

Diversas calles del centro de Chimbote estuvieron ayer llenas de carteles que fueron colocados por personal del Gobierno Regional de Áncash (GRA), para anunciar el reinicio de los trabajos de reconstrucción del colegio Victor Andrés Belaunde.

Por un lado, el hecho llamó la atención debido a que estos anuncios tenían los colores del partido político Somos Perú, al cual pertenece el actual gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa. En tanto, actualmente está prohibido la difusión de publicidad estatal con motivo de las Elecciones Congresales.

SUS HERMANOS

Morillo trató de minizar el hecho de que su personal haya colocado estos carteles, en algunos de los cuales aparecía su fotografía. ¿Está usted en campaña?, le preguntó la prensa.

“Yo creo que no hay que tergiversar las cosas”, se limitó a responder.

Mientras que, ante los rumores de que sus hermanos serían los candidatos de Somos Perú en los próximos comicios, el gobernador solo señaló que ellos se encuentran en su derecho de postular.

“He estado fuera, no he conversado con ellos (...) No sé si son precandidatos, pero están en su derecho”, dijo.

Según el gobernador, su partido conformará un comité de evaluación para definir a los precandidatos y serán los militantes los que elijan a los que postularán al Congreso.

PROHIBICIÓN

Recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que las entidades públicas tienen la prohibición de difundir cualquier tipo de publicidad estatal, esto rige desde el 30 de septiembre, cuando se convocó a elecciones.