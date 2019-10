Intervienen bares y discotecas de Chimbote

Síguenos en Facebook

Para evitar la comercialización de bebidas alcohólicas a menores, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito del Santa realizó un operativo en discotecas y bares del Malecón Grau.

La fiscal Leyden Alvarado Olaya, precisó que recibieron la denuncia de vecinos del sector, quienes se quejaron por la continua presencia de menores en esos centros nocturnos y por los constantes disturbios que se suscitan a altas horas de la noche.

En el operativo no se encontraron a menores de edad, pero representantes de la comuna del Santa identificaron que algunos colaboradores no tenían carné sanitario, mientras que uno de los locales no tenía licencia de funcionamiento, por tal motivo dispusieron iniciar el procedimiento sancionador.