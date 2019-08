Juez considera como “un error” reunión con Pedro Carranza

Síguenos en Facebook

El exjefe de la Oficina Desconcetrada de Control de la Magistratura (Odecma) del Santa, Williams Vizcarra Tinedo, sostuvo que fue un error haberse reunido con Pedro Carranza López, actual alcalde de la Municipalidad de Nepeña, luego que el cuestionado exvocal supremo César Hinostroza Pariachi le hiciera este pedido, mediante una llamada telefónica, cuya grabación se ha hecho pública en los últimos días.

RELACIÓN

Vizcarra Tinedo ofreció una conferencia de prensa para brindar sus descargos tras la difusión de diversos audios, en uno de los cuales se le escucha hablar con César Hinostroza, quien es considerado como el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El magistrado precisó que conoce al exvocal supremo debido a las diversas reuniones que sostuvieron años atrás cuando ambos ocupaban cargos como presidente de corte, en su caso en el Santa y en el de él, en el Callao; sin embargo, negó que hayan tenido una estrecha amistad.

Respecto a Pedro Carranza, Vizcarra sostuvo que lo conoció en el 2014 cuando se desempeñaba como presidente del Jurador Electoral Especial (JEE) del Santa, pues este fue un postulante en los comicios de dicho año.

REUNIÓN

Ante lo evidente, Williams Vizcarra reconoció que sí habló con César Hinostroza a inicios de 2018 y que aceptó sostener una reunión con Pedro Carranza. No obstante, sostuvo que no tuvo inconvenientes en recibir a este último, pues estaba a cargo de la Odecma y debía atender a todos los que tuviesen algún reclamo.

“(En aquel momento) no era un juez ordinario, no era un juez de jurisdicción; si ahora me llaman, no lo recibiría. Era (jefe) de Odecma y atendía a todos los que tenían una queja”, sostuvo.

En este sentido, el magistrado mencionó que recibió a Pedro Carranza en su despacho y hablaron sobre el retraso en un proceso por mejor derecho a la poseción que involucra a la esposa del hoy alcalde.

“Existe una demanda del 2015 y el proceso en un juzgado civil se estaba demorando demasiado, y obviamiente el reclamo es por el retardo”, dijo.

El juez también rechazó que el dicha reunión se haya hablado sobre el proceso judicial que en aquel momento se seguía contra la exalcaldesa Victoria Espinoza García, en el caso “semáforos inteligentes”. Como se recuerda, Pedro Carranza pertenece al movimiento Río Santa Caudaloso, del que forma parte la hoy prófuga exautoridad.

ERROR

Finalmente, Vizcarra reconoció que fue un error haberse reunido con Carranza López por pedido de César Hinostroza.

“En el contexto que estamos, yo sí creo que fue un error, porque el señor Carranza pudo haber ido directamente (a mi despacho), yo en la vida le iba a negar. Fue un error y lamento que eso haya ocurrido”, sostuvo.