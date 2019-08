Juez considera que fiscal Añanca debe afrontar juicio por presunto enriquecimiento

Síguenos en Facebook

El fiscal anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe, quien ha formulado acusaciones contra autoridades locales, se encuentra ahora en una situación que podría complicarlo.

DISCREPANCIA

Resulta que el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, discrepó con el requerimiento de sobreseimiento (archivo) planteado por el Ministerio Público, en favor del fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien es procesado por el delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de enriquecimiento ilícito.

En su resolución, el juez superior Víctor Alcócer Acosta, ordena elevar el pedido de archivamiento al fiscal supremo penal, quien deberá emitir un pronunciamiento, ratificando el sobreseimiento o en su defecto, reformándolo y ordenando acusar a Añanca Chumbe.

“Este juzgado superior concluye que en el presente caso no concurren los requisitos para el sobreseimiento (…), no compartimos el sobreseimiento presentado por la representante del Ministerio Público, al existir causa probable de juicio y debe ser en esa etapa, donde previa valoración de las pruebas, se determine la responsabilidad o no responsabilidad penal del encausado”, señala la resolución.

ACUSACIÓN

El fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Laureano Añanca Chumbe, es acusado de haber incrementado su patrimonio de una forma que no se justificaría con sus ingresos, adquiriendo una vivienda por 100 mil soles en la HUP Paseo del Mar en Nuevo Chimbote.

Para tal efecto, el fiscal habría utilizado como” testaferro” a Norma Villacorta Chávez, madre de su secretaria, para que aparezca como compradora.

A nivel de Fiscalía ha sido investigado, sin embargo la magistrada a cargo de dicha pesquisa solicitó el archivo.