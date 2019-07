La Fiscalía indaga servicio contratado por la MPS

Síguenos en Facebook

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tiene en la mira la contratación de un servicio hecho por la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), en el marco de los trabajos de mantenimiento que realiza esta comuna en la plaza Grau, también conocida como Plaza 28 de Julio.

INVESTIGAN

El Ministerio Público ha dispuesto realizar una investigación preliminar contra los que resulten responsables, por presuntas irregularidades en la contratación en el servicio de vaciado y pulido de granito en la Plaza 28 de Julio.

El fiscal anticorrupción, Wilder Delgado Flores, ha establecido como plazo de la pesquisa, en esta etapa, 120 días.

La investigación de la Fiscalía se ha iniciado, luego de recabar una denuncia presentada por el excandidato a la Alcaldía Provincial del Santa, Víctor Capristán.

De acuerdo a la acusación, al parecer, la empresa Grupo Vikar Construcciones y Servicios Generales EIRL inició el servicio de vaciado y pulido antes de que quede consentido el otorgamiento de la buena pro, la cual está valorizada en 173 mil 961.51 soles.

La tarde del último jueves, el fiscal Delgado Flores, realizó una constatación en dicha obra y en la sede administrativa de la comuna provincial a fin de verificar el avance del servicio de vaciado y pulido de granito de piso y estructura de la obra de mejoramiento del servicio de esparcimiento .

El representante del Ministerio Público anunció que continuará desarrollando las diligencias correspondientes como toma de declaraciones y revisión de la documentación necesaria a fin de identificar algún indicio contra quienes resulten responsables de la comisión de algún delito contra la administración pública.

Cabe señalar que esta es una de las obras que la actual gestión municipal empezó a ejecutar a través de administración directa y que ha encontrado serios problemas para concluirse en los plazos establecidos.

RESPONDE

Al respecto, el alcalde provincial del Santa, Roberto Briceño Franco, confirmó la intervención de la Fiscalía en la obra, sin embargo, restó importancia a la denuncia interpuesta y consideró que “todo estaba aclarado”.

Afirmó que la empresa Vikar Construcciones y Servicios Generales ERIL, ganó la buena pro del servicio el pasado 16 de julio y que al ser el único postor “podía haber iniciado el trabajo el mismo día”.

“Lo que quieren es hacernos quedar en ridículo para no hacer la reunión (los Juegos Panamericanos) acá y tratar de detener la obra, que no se acabe y nosotros quedar mal. No piensan en la ciudad (...) no está bien que por temas políticos, estén haciendo cuestionamientos solamente para detener la obra, pero no van a poder porque todo está en regla y estamos trabajando”, expresó la autoridad municipal.