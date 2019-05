La Fiscalía y La Procuraduría apelarán el fallo que absuelve a Álvarez

Síguenos en Facebook

La Fiscalía Anticorrupción así como la Defensa Jurídica del Estado, a través de la Procuraduría Anticorrupción del Santa, no comparten el razonamiento que usó el juez Joseph Arequipeño Ríos, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte del Santa, para absolver al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, de la acusación por los delitos de malversación de fondos y colusión.

El exmandatario se libró, la tarde del último lunes, de acumular una segunda condena por delitos de corrupción de funcionarios. Esta vez, la Fiscalía le imputó un concurso real de delitos, razón por la cual se aplicó la sumatoria de las penas, dando un total de 8 años de cárcel como pretensión de la sanción en su contra.

Álvarez fue procesado por estos delitos en el marco de los actos preparatorios y el proceso de licitación de la obra de construcción del Módulo de Justicia de Nuevo Chimbote, que se hizo con recursos del Gobierno Regional de Áncash (GRA) a través de un cuestionado convenio con el Poder Judicial, que incluía hasta capacitaciones en el extranjero para jueces de Chimbote, cuando Álvarez estaba en el poder y las denuncias por presuntos hechos ilícitos parecían no tocarlo.

DELITOS

La obra estuvo valorizada en 13 millones de soles y fue adjudicada el Consorcio Jurídico, pese a que - según la acusación del Ministerio - no cumplía con los requisitos y no contaba con la experiencia requerida en las bases.

En cuánto al delito de malversación, la Fiscalía sostenía que Álvarez - en su condición de titular del pliego - tuvo participación en las modificaciones presupuestarias que se hicieron para financiar el proyecto. Y es que los fiscales indican que esta obra no estuvo en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Región, en el 2011 y aún así se sacó a licitación, es decir, no habría contado con disponibilidad presupuestaria desde el inicio, razón por la cual se produjeron constantes paralizaciones en los trabajos y además se amplió el plazo de ejecución.

Respecto al delito de colusión simple, si bien, la Fiscalía reconoce que hubo un Comité Especial de Licitaciones (todos condenados a cinco años de cárcel) a cargo del proceso de adjudicación, considera que Álvarez también habría tenido conocimiento del presunto acuerdo colusorio.

Todas estas hipótesis del Ministerio Público no fueron valoradas por el juez Arequipeño Ríos y consideró que Álvarez no tiene responsabilidad alguna en los ilícitos cometidos.

IMPUGNARÁN

El fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, quien sustentó la acusación contra Álvarez, adelantó que apelará la resolución del juez Joseph Arequipeño. Si bien, el magistrado señaló que deben esperar conocer la resolución en su totalidad, se ratificó en que para su despacho, el exmandatario sí habría tenido participación en los hechos imputados.

“En el tema de malversación, el tipo penal es bastante técnico (...) para nosotros si está claro que este proyecto no ha tenido presupuesto para ejecutar la obra y se llegaron a anular metas y se realizaron modificación presupuestarias”, subrayó.

Añanca dijo no compartir el razonamiento del juez de que las modificaciones presupuestarias, no afectaron la función encomendada.

“La acción de justicia no se ha paralizado, es cierto, pero acá el tema es que se había aprobado el proyecto de inversión para brindar un mejor servicio, se trata de un dinero de parte del Estado, cuya finalidad no se cumplió, han tenido que pasar varios años para que en el 2016 se haga entrega de la obra. La finalidad no se ha cumplido”, declaró luego.

Sobre la absolución en el extremo de colusión, el magistrado también mostró sus cuestionamientos a la decisión judicial. Remarcó que se debió tener en cuenta que uno de los integrantes del consorcio al que se le adjudicaron los trabajos (el fallecido exregidor de Nuevo Chimbote, Máximo García Pinedo), figuraba como militante del desaparecido movimiento político de Álvarez, “Cuenta Conmigo”.

“Una persona no va a participar de un proceso sabiendo que hay información falsa, que no cumple los requisitos, no se va a arriesgar, si hicieron eso es porque el favorecimiento está acordado”, puntualizó.

MÁS REPARACIÓN

El procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia también anunció una apelación a la resolución judicial una vez que esta sea leída en su totalidad.

Asmat recordó que la pretensión de la defensa del Estado era que los acusados paguen una reparación civil de 2 millones de soles, en base al costo de la obra y los dos delitos imputados. El juzgado ordenó solo un pago de 50 mil soles.

Consideró que el delito de colusión, sí podría haber alcanzado a Álvarez, de acuerdo a los elementos que llevó a juicio la Fiscalía.

“Para nosotros siempre ha existido el dominio del hecho de Álvarez Aguilar de este proceso, es decir, cómo se ha redireccionado este proceso a efectos de que pueda otorgarse la buena pro al Consorcio Jurídico, que tiene una pecularidad. Si bien es cierto, ya no se puede llegar a más allá de la investigación porque existe una persona fallecida, que era un militante de Cuenta Conmigo, que habría sido el nexo para el otorgamiento de la buena pro, es decir, a través de él se habrían gestado los actos colusorios”, comentó el letrado.

CELEBRA

Como era de esperarse, desde la defensa de Álvarez, saludaron el fallo del juez Arequipeño Ríos.

Su abogada, Yessika Arteaga Narváez, a través de su cuenta de Facebook mostró su satisfacción por la decisión del Poder Judicial, de absolver a su defendido.

“Gracias a Dios imperó la justicia”, escribió en redes.