La Municipalidad Provincial del Santa tiene S/ 120 millones en deudas por cobrar

Más de 120 millones de soles en deudas por cobrar a diversas instituciones tiene la Municipalidad Provincial del Santa (MPS).

Así lo ha precisado el gerente de la comuna, Jesús Rodríguez Fuentes, quien dijo que una de las entidades públicas que no ha cumplido con pagar sus arbitrios es el Gobierno Regional de Áncash, cuya deuda supera los 3 millones de soles.

“No es posible que haya gente que no quiere pagar impuestos. Así como se les cobra a cualquier humilde ciudadano, también por qué no a las empresas que tributan en Chimbote. Son deudas que arrastran desde hace muchos años, imagino que no cobraron porque no hubo decisión firme”, lamentó.

Y precisamente sobre este tema, la mañana de ayer el alcalde provincial Roberto Briceño Franco y el gerente municipal se reunieron con los representantes de la empresa Siderperú, la cual mantiene una deuda con la comuna por más de 3 millones de soles, que actualmente se encuentra judicializada ante el tribunal fiscal.

“Ellos (Siderperu) se han comprometido en buscar una solución y esperemos llegar a un acuerdo, lo más lógico es honrar esa deuda. Tengo el reporte y lo haremos público en la medida que vayamos resolviendo este tema, vamos a poner mano dura para que se paguen los impuestos”, acotó.

LABORES DE EMERGENCIA

Respecto de los trabajos de emergencia por las lluvias y desbordes de ríos en la provincia, el funcionario manifestó que se ejecutarán 120 metros lineales de enrocado en el sector Los Chimus (Samanco) y de esta forma se evite más inundaciones.

De igual forma, dijo que en el distrito de Moro se viene abasteciendo diariamente con agua potable con una cisterna de 8 mil galones.

“Para Nepeña se envió la maquinaria para hacer trabajos de emergencia y se está trabajando para otro enrocado en el sector Compuerta de Palos que capta agua para la planta de tratamiento de agua potable de Sedachimbote”, anotó.

Sobre el caso de Coishco, por el río Shisho, señaló que hay un problema de encausamiento de los últimos 200 metros. “Defensa Civil hará un informe correspondiente”, apuntó.