MPS da marcha atrás con feria en estadio Centenario

“La víspera del día principal, 28 de junio, se inicia con una serie de rituales de alabanza y acción de gracias que incluye una peregrinación a la iglesia San Pedro y una vigilia en honor al santo patrón.

Una gran verbena organizada por la Municipalidad Provincial del Santa en la Plaza de Armas ofrece una serenata con la participación de artistas locales e internacionales. La noche culmina con fuegos artificiales, los que se inician en la bahía y prosiguen desde la Plaza Grau hasta la parroquia San Pedro”, señala la Resolución Viceministerial N° 63-2018, mediante la cual, en mayo del año pasado, se declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad de San Pedrito de Chimbote.

Dicha norma describe la manera en la que durante los últimos años se ha venido realizando esta tradicional fiesta en honor al patrón de los pescadores; sin embargo, la actual administración municipal, con Roberto Briceño Franco a la cabeza, decidió hacer algunos cambios repentinos este año, lo cual ha generado serios cuestionamientos.

Inclusive, la Diócesis de Chimbote ha observado la forma cómo los funcionarios han dispuesto -sin ningún tipo de consulta- el cambio de lugar donde se realizarán la verbena y la feria artesanal, lo mismo que la falta de previsión al realizar obras en el bulevar Isla Blanca y la plaza Miguel Grau, espacios que eran utilizados para algunas actividades propias de la festividad.

No obstante, las duras críticas habrían hecho que las autoridades municipales evaluen la posibilidad de realizar la feria artesanal y la serenata en el mismo lugar donde se ha venido dando en los últimos años, es decir en centro de Chimbote.

Si bien hasta el cierre de esta edición, aún no se había emitido un comunicado oficial al respecto, la tarde de ayer se empezó a desinstalar los estands que ya habían sido colocados en los alrededores del estadio centenario Manuel Rivera Sánchez, donde se iban a realizar las mencionadas actividades.

CRÍTICAS

El último en hacer público una posición contraria a lo que viene haciendo al comuna provincial con la serenata y, sobretodo, la feria artesanal, fue el obispo de la Diócesis de Chimbote, monseñor Ángel Francisco Simón Piorno.

“No sé cual es el motivo (para el traslado), yo soy partidario de que sigamos la tradición (...) No hay cosa más bonita que lo hagan en el corazón de la ciudad, pero el señor alcalde dice que lo lleva al estadio, pero no soy nadie para decir que está equivocado”, expresó.

Como se recuerda, en un primer momento, la administración municipal anunció que tanto la feria artesanal como la verbena por la fiesta de San Pedrito se iba a realizar en la avenida Industrial; no obstante, luego se dispuso el cambio al estadio centenario Manuel Rivera Sánchez.

El representante de la iglesia Católica también cuestiomó que la gestión de Briceño Franco haya decidido iniciar obras de remodelación en el centro de Chimbote, sin tener en cuenta que la festividad por San Pedrito se encontraba cerca.

“Me han dicho que van a remodelar todo el bulevar, pero también está la plaza Grau, donde se pensaba quemar los castillos. (...) El alcalde ha tomado una decisión riesgosa que le puede acarrear disgustos con mucha gente que está descontenta, pero es una decisión que él ha tomado y la municipalidad ha avalado. El alcalde debió haber planificado mejor las obras, realmente no es el mejor escenario para la celebración de la fiesta”, expresó el obispo.

registro. Por su parte, el párroco de la Parroquia San Pedro, Juan Anguerry Preciado, mencionó que se ha confirmado la presencia de dos representantes de la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, quienes tienen la función de registrar cómo se realizan las actividades por la fiesta de San Pedrito, tras ser declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

“Este año lo que toca es registrar la festividad. Vienen dos representantes del Ministerio de Cultura desde el 23 al 30 de junio, ellos van a hacer un registro visual y entrevistas, pero qué es lo que van a registrar”, declaró a RSD.

Según la Resolución Viceministerial N° 63-2018, cada cinco años se debe elaborar “un informe detallado sobre el estado de la expresión declarada”.

El sacerdote también consideró que la municipalidad puso en marcha las obras de remodelación en el centro de Chimbote, sin tomar en cuenta los obstáculos que se pudiesen presentar en el camino.

“Las remodelaciones, yo creo que lo hicieron con buena intención, para tener una plaza Grau y un bulevar remodelados para la fiesta, pero hubo una falta de cálculo, falta de conocer bien cómo funciona la administración; no sé que ha pasado, ha habido buena intención, pero no tenemos plaza, no tenemos el bulevar”, acotó.

RETROCEDEN

La Comisión de Fiesta de la municipalidad convocó a una conferencia de prensa para el mediodía de ayer, a fin de informar sobre últimos acuerdos en relación a la feria de San Pedrito. No obstante, luego de casi dos horas de espera, se les comunicó a los periodistas que la convocatoria había sido cancelada sin dar mayores detalles.

Horas después, la Oficina de Imagen Institucional informó, mediante un comunicado, que la conferencia se había cancelado debido a la prolongación de las reuniones que estaban sosteniendo los integrantes de la comisión y un grupo de artesanos. También, indicaron, que los representantes de la comuna venían dialogando con los comerciantes que durante varios días realizaron protestas en los exteriores de la comuna, en rechazo a la reubicación de la feria al estadio.

Hasta el cierre de esta edición, la comuna no había confirmado si se había tomado la decisión de que la feria artesanal y la serenata se iban a realizar en el centro de Chimbote, aunque era un rumor que desde tempranas horas venía circulando por los pasillos de la municipalidad.

No obstante, en horas de la tarde de ayer se conoció que personal comenzó a desmontar los estands que habían sido instalados en los exteriores del estadio centenario, pues -al parecer- los representantes de la comuna habían tomado la decisión de que la feria artesanal se realizaría finalmente en las primeras cuadras de la avenida José Pardo.