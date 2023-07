Debido a su conducta reincidente, Teddy Efrain Rosillo Saavedra deberá cumplir una condena de cárcel efectiva por manejar en estado de ebriedad.

El 15 de enero de 2023, este hombre fue detenido por efectivos policiales en el pueblo joven Tres de Octubre, en el distrito de Nuevo Chimbote, cuando realizaba maniobras temerarias a bordo de su vehículo. El chofer presentaba aliento alcohólico y dificultad para caminar. Tras ser sometido al dosaje etílico, se comprobó que tenía 1.50 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el margen mínimo permitido.

Por este caso, la jueza del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa condenó a Rosillo Saavedra a cárcel efectiva. Años atrás, el conductor ya había sido sentenciado por el mismo delito, pero no llegó a pisar la prisión.

En 2018 se le impuso una pena efectiva, pero esta se convirtió en jornadas de trabajo comunitario; mientras que, en 2019 se le dictó una pena suspendida.

APELACIÓN

La defensa de Rosillo Saavedra decidió apelar el fallo condenatorio al considerar como una arbitrariedad la imposición de la pena efectiva.

No obstante, los integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones determinaron que no era aplicable una pena con calidad de suspendida debido a que la prognosis de conducta del procesado no le favorecía. Según los jueces, al chofer se le brindó varias oportunidades y, pese a ello, incurrió en el mismo delito.

Los magistrados ordenaron que Rosillo Saavedra sea capturado para que cumpla 10 meses y 13 días en prisión; también deberá pagar una reparación civil de 1,500 soles.