Pobladores adquieren cámaras ante inseguridad

Cansados de los constantes asaltos que sufren pese a estar en su barrio, lo mismo que los robos frecuentes a sus casas perpetrados por delincuentes que se desplazan en mototaxis o autos aprovechando la escasa presencia policial o del serenazgo; los vecinos del pueblo joven Miramar Alto, en Chimbote, tomaron la decisión de realizar diversas actividades con la finalidad de reunir fondos para implementar un moderno sistema de videovigilancia en su sector. Con esta medida los pobladores esperan reducir el índice delictivo en su zona, pues también tendrán acceso a un aplicativo en sus celulares que les permita, además de ver en tiempo real lo que sucede en sus calles, encender una alarma para disuadir a los maleantes, sin exponer su integridad.

INSEGURIDAD

Esta loable iniciativa ciudadana es impulsada por los vecinos de la cuadra 14 del jirón Ladislao Espinar, en el pueblo joven Miramar Alto, ubicado a pocos minutos del centro de Chimbote.

En junio del año pasado los pobladores de esta calle tomaron la decisión de hacer algo para combatir la inseguridad que se vive en su sector.

Ellos cuentan que semanalmente se registran robos al paso, perpetrados por delincuentes que en horas de la noche se ubican en los jirones Unión y Casma para hacer de las suyas.

No solo eso. Los pobladores señalan que también han sido víctimas de robos en sus casas, perpetrados por hampones que utilizan mototaxis o autos para cometer sus fechorías.

“A veces, cuando nuestros vecinos vienen a las dos o tres de la madrugada, en la puerta de sus casas los asaltan; inclusive los han golpeado hasta mandarlos al hospital. También se han registrado varios robos a las casas, de donde se llevan las cosas que con tanto esfuerzo hemos logrado conseguir”, expresa la vecina Giovanna Villanueva Díaz.

ACTIVIDADES

Los vecinos de la cuadra 14 decidieron realizar actividades, como polladas, durante un año, para poder adquirir un sistema de videovigilancia que les permita visualizar lo que sucede fuera de sus viviendas y tomar acciones preventivas necesarias.

“Cada vez que nosotros llamábamos al serenazgo o la Policía, no teníamos una respuesta, entonces hace un año decidimos que teníamos que hacer algo, no esperar que las autoridades nos ayuden en ese sentido, porque también habíamos cursado cartas a entidades, pero no había respuesta. (...) Poco a poco hemos hecho actividades como polladas para reunir el dinero y comprar las cámaras”, relata Villanueva Díaz.

SISTEMA

Los pobladores de Miramar Alto lograron reunir 3,300 soles, con lo cual han adquirido un sistema de seguridad consistente en ocho cámaras, que han sido instaladas en puntos estratégicos, y un centro de monitoreo, ubicado en una casa de este barrio.

Son 34 las viviendas que se verán beneficiadas con la instalación de las cámaras de videovigilancia.

Todos los pobladores de esta calle tienen la posibilidad de acceder, mediante una aplicación instalada en sus celulares, a las imágenes que captan estos aparatos de seguridad.

“Es un aporte más y se va a disuadir un poco la delincuencia que tenemos actualmente en nuestra calle. A partir de las siete de la noche, las esquinas de Unión y Casma son tierra de nadie, asaltan en motos, mototaxis o autos, vienen y violentan las puertas de las casas. Con estas cámaras ya podemos ver los carros que vienen, los que pasan, las personas que caminan, que se paran en las puertas, y mediante eso ya tenemos un poco más de seguridad”, expresa el poblador Victor Incháustegui Ávalos.

La iniciativa de estos pobladores ha motivado a que el jefe de la Comisaría 21 de Abril, comandante PNP José Carmen Pérez, se comprometa a donar una alarma “inteligente” a fin de que esta sea activada por los vecinos, desde cualquier lugar en que se encuentren, en caso de que adviertan algún hecho sospechoso fuera de sus casas.

“El comandante se comprometió a donarnos una sirena, la cual con un aplicativo desde el celular la podemos hacer sonar, para que así los vecinos salgan a ver, para apoyarnos entre todos nosotros”, acotó Victor Incháustegui.

Los vecinos del pueblo joven Miramar Alto esperan que su iniciativa sea tomada en cuenta por pobladores de otras zonas de Chimbote, y que se decidan reunirse para conseguir el dinero y de esta forma poder instalar sistemas de videovigilancia en sus sectores, que es una forma que tiene la población para contribuir con la seguridad ciudadana en la localidad.

“Todos deben tomar esta iniciativa porque de una u otra manera garantizan la seguridad de sus cuadras, de sus hijos, de sus vecinos. No vamos a esperar que las autoridades nos tiendan las manos porque seguiríamos esperando y hay mucha inseguridad. Cuando la gente se une puede hacer maravillas, pueden hacer hasta los imposible”, expresó Giovanna Villanueva, una de las gestoras de este proyecto.

“Es posible (este tipo de iniciativas), la unión hace la fuerza. Entre todos los vecinos pueden unirse, hacer actividades, reunir dinero y comprar las cámaras de videovigilancia”, acotó el poblador Incháustegui Ávalos.

inauguración. El último fin de semana los vecinos de la cuadra 14 del jirón Ladislao Espinar, en el pueblo joven Miramar Alto, realizaron la ceremonia de inauguración de este sistema de videovigilancia, que fue adquirido gracias a su esfuerzo.

En la actividad estuvieron presentes el jefe de la Comisaría 21 de Abril, comandante PNP José Carmen Pérez; el subprefecto de la provincia del Santa, Arturo Apéstegui Jara; y el teniente alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Carlos Guzmán Gaona.

Las autoridades coincidieron en destacar el mérito de los pobladores que, con sus propios recursos a base de actividades, han hecho realidad la instalación de las ocho cámaras de seguridad, las mismas que serán controladas con un aplicativo instalado en el celular de cada vecino.

Vale recalcar que los moradores de esta zona de Chimbote decidieron llevar a cabo esta iniciativa al sentirse cansados de asaltos en las puertas de sus domicilios, robos con arrebatos y violencia callejera.