Presidente del Poder Judicial responsabiliza al INPE y la Policía por fuga de “Goro”

“(Rubén) Moreno Olivo, no está recluido (en el penal) por errores atribuidos al INPE y la Policía”. Así de tajante y directa fue la expresión hecha ayer por el presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, hasta donde acudió para responder por el irregular excarcelación de Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”.

RESPONSABILIZA

El juez supremo explicó que el magistrado Richard Concepción Carhuancho, en el marco de la investigación contra “Goro” por el crimen de Hilda Saldarriaga, “La Mama”, efectivamente, dictó arresto domiciliario para él, pero lo hizo “porque el plazo de la prisión preventiva ya había vencido y no podía ser ampliada”.

No obstante, Lecaros aseguró que la resolución del juez Carhuancho, además de advertir que el arresto domiciliario se haga efectivo siempre y cuando Moreno Olivo no tenga otro mandato de prisión pendiente, también precisa que el resguardo que debió hacer la Policía del procesado era permanente y no itinerante, como se indicó en un informe evacuado por la Policía.

Y es que “Goro”, pese a cumplir una orden de arresto domiciliario, no tenía policías cuidando que cumpla la medida las 24 horas del día, sino que los agentes realizaban verificaciones cada cierto tiempo.

El 20 de junio - 7 días después de que abandonó el penal de Piedras Gordas- cuando la Policía fue a corroborar que “Goro” esté en la vivienda que había fijado para su arresto domiciliario, no lo encontró.

“Acá, la responsabilidad es, primero, del INPE, por no haber tenido el cuidado de ver la sentencia de 25 años y, la Policía por no haber cumplido con el mandato del juez de hacerle vigilancia permanente a este persona”, sostuvo el juez Lecaros.

“(El juez Richard Concepción) tuvo la precaución de decir en su resolución que la vigilancia que debía hacer la Policía sea permanente y, además decía sin perjuicio que se imponga el arresto domiciliario, siempre y cuando no hubiera otro mandato de detención y había un mandato de detención de 25 años con sentencia de la Corte Suprema”, remarcó el titular el Poder Judicial.

PIDEN SU CABEZA

Las aseveraciones hechas por José Luis Lecaros ante esta comisión parlamentaria, causaron molestias en varios de los legisladores de este grupo de trabajo, porque consideraron que se contradicen mucho con las declaraciones que dio el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, semanas atrás ante esta misma instancia.

Una de las más enérgicas en alzar su voz fue la parlamentaria, Yeni Vilcatoma De La Cruz, quien pidió la renuncia de Zeballos a la cartera que actualmente dirige, porque consideró que tiene “responsabilidad política”.

“El presidente Martín Vizcarra no puede seguir manteniéndolo en el cargo porque el ministro (Zeballos) tiene responsabilidad política (...) no se trata solo de Fiorela Nolasco, se trata de todo un país, no sabemos dónde está “Goro”, se está poniendo en riesgo la seguridad de toda la ciudadanía”, enfatizó.

Vilcatoma dijo que viene preparando una moción de interpelación tanto de Zeballos así como del ministro del Interior, Carlos Morán Tello, por esta excarcelación por la cual hasta el momento nadie responde del todo.