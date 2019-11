Proponen a Morillo y alcaldes no inaugurar obras durante campaña

El electo presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) del Santa, Raúl Rodríguez Soto, sugirió a los alcaldes provinciales y distritales, así como al gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa; evaluar la posibilidad de no inuagurar obras hasta el próximo 26 de enero, día en el que se realizarán las Elecciones Congresales Complementarias 2020.

El magistrado hizo este comentario como una medida para garantizar el cumplimiento de la ley de neutralidad.

SUGERENCIA

Si bien, explicó que no hay una prohibición para los actos de inauguración de obras, dijo que estos actos no deben ser empleados para direccionar el voto a favor de algún candidato en particular.

"Estamos ante un proceso sumario, es corto el tiempo, quizá podrían tomar la decisión (las autoridades) de no inaugurar obras durante este tiempo", declaró.

Su propuesta, explicó, alcanza a aquellas obras cuyas inuaguraciones aún no están programadas y que no necesitan de este acto de manera urgente.

"En sentido general entendemos que los partidos políticos, lcon mayor razón los que participan de esta contienda, evidentemente que tienen que conocer y aplicar el tema de neutralidad, dentro de este tema está el dejar de inaugurar las obras, usar los colores del partido político, haciendo confundir a la opinión pública", refirió.

"Todas las autoridades, más aún la máxima autoridad de la región deben cumplir con los deberes electorales (...) lo más censato debería partir de las mismas autoridades (no inaugurar obras por este tiempo) porque estas elecciones son extraordinarias, qué preocupación tendrían de inaugurar precisamente en ese espacio, la sugerencia es, si me permiten que posterguen la inauguración de las obras para centrarnos en el tema de neutralidad", añadio luego.

¿QUÉ DICE LA LEY?

El artículo 31° de la Constitución Política; los artículos 346, 347 y 353 de la Ley Orgánica de Elecciones, así como el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral, establecen que las autoridades públicas están impedidos de realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato durante los actos públicos.

Asimismo, las personas que ocupan cargo público están impedidas por ley de inducir el voto en las personas a su cargo, así como tampoco pueden formar parte de algún comité u organización política de manera activa al momento de los comicios. De igual forma, no pueden usar la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio, entre otras restricciones.

Cabe destacar que, los funcionarios que se presenten como candidatos a cargo público también se encuentran impedidos por ley de hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas y repartir bienes adquiridos con dinero del Estado.

Si bien en el caso del Santa, aún no se instala el JEE, su presidente electo aclaró que una vez que entren en funcionamiento pueden tomar casos de oficio anteriores a la fecha del inicio de sus funciones.

TRABAJO

El JEE del Santa tiene planeado entrar en funcionamiento aún el próximo 16 de diciembre. Diferente es la situación del JEE de Huaraz, despacho que ya viene operando desde hace dos semanas, esto, debido a que ellos sí recepcionarán inscripciones de candidatos.

El juez Raúl Rodríguez aseveró que su despacho enfatizará en la fiscalización, pero también en la educación electoral, para lo cual, mencionó que sostendrán reuniones con diversas instituciones así como también con los representantes de los partidos políticos que estarán en la próxima contienda.

"Vamos a elaborar nuestro plan de trabajo, sostener reuniones periódicas con autoridades de la región, alcaldes provinciales y distritales, inclusive, estoy pensando convocar a la Defensoría del Pueblo y a todas las autoridades del sistema electoral", mencionó.

CONCIENCIA

El representante de la entidad electoral en la provincia del Santa, invocó a los ciudadanos a emitir un voto responsable en estos comicios y a los partidos políticos a llevar adelante una campaña transparente y sin guerra sucia.

Lamentó los videos y fotografías difundidas semanas atrás por los medios de comunicación en los que se evidenciaba el obsequio de un detergente a cambio de una firma para que movimiento regional logre su inscripción.

"Analicen a los candidatos, sus antecedentes, su trayectoria y si es posaible vean cuáles son los intereses de ser electos por nuestra región", subrayó.