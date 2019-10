Proponen rellenar la playa para combatir la erosión

Síguenos en Facebook

Para combatir la erosión de la bahía El Ferrol, la alternativa es el relleno de su playa en la zona norte por un ancho de 60 metros, y luego darle mantenimiento cada 11 años.

Esa es en resumen la propuesta más económica que halló la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, luego de ejecutar un estudio científico sobre la erosión de la bahía chimbotana.

La investigación, denominada Estudio de Modelo Numérico de la Bahía El Ferrol y Escenarios de Sedimentación y Erosión, fue presentada ayer en el terminal portuario de Chimbote, a bordo del BAPCarrasco, con presencia de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero.

El estudio contempló siete escenarios, pero el más económico y viable fue el segundo, el cual contempla una playa de 60 metros de ancho con relleno artificial que luego debe recibir mantenimiento cada 11 años.

“Eso no es solo que lo coloco y me olvido sino que debe haber un mantenimiento, es decir si tenemos 60 metros (de playa), en 11 años se va a reducir 20 metros. Así que si quiere conservar el ancho original, tengo que rellenar esos 20 metros que el mar me ha quitado”, explicó el director de Hidrografía y Navegación, almirante Jorge Paz Acosta, expositor del estudio.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Por su parte, el Ministerio del Ambiente presentó la propuesta de actualización del Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol.

Sin embargo, la propuesta no fue del agrado de los representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil presentes, quienes reclamaron, entre otros aspectos, que la planta de tratamiento de aguas residuales de Chimbote se vaya a poner en funcionamiento para el año 2026.

Al respecto, la ministra se comprometió a entrevistarse con su homólogo de Vivienda para “hacer más rápido y mejor” el proyecto de la planta de tratamiento. Además, prometió que su equipo mejoraría la actualización del plan con apoyo de los chimbotanos. Para fines de noviembre estaría listo.