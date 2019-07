Recién nacido se debate entre la vida y la muerte y necesita ser operado en Lima

Síguenos en Facebook

Entre la vida y la muerte se debate un recién nacido al presentar una hernia diafrágmatica, un mal congénito que le impide respirar con tranquilidad. El pequeño debe ser atendido por especialistas del Hospital del Niño, en Lima, para poder seguir viviendo.

CRÍTICA SITUACIÓN

El menor nació el sábado último en el Hospital La Caleta de Chimbote. Sus padres son Tony Aguilar Jara (24) y Yulisa Córdova Saldaña (21), quienes viven en el distrito de Santa.

La alegría de estos jóvenes progenitores se ha convertido en un profunda angustia debido a que su bebé presenta una hernia diafrágmatica. “El niño nació con una dificultad para respirar, los estudios nos demuestran que hay una malformación congénita, de tal manera que los intestinos que deben estar en el abdomen están en este momento en su pulmón, obstruyendo la respiración; en este instante todo el pulmón del lado izquierdo no funciona”, indicó el personal médico del nosocomio.

A fin de seguir viviendo, el menor requiere un delicada intervención quirúrgica, la cual -debido a su complejidad- solo puede ser practicada en un hospital de la capital.

Los médicos del denominado hospital de los pobres explicaron que en algunos casos los bebés que nacen con este tipo de mal, solo viven algunas horas luego de su nacimiento; sin embargo, el hijo de la familia santeña sigue con vida gracias a los equipos modernos que tiene el nosocomio porteño. No obstante, aclararon que si no es operado no podrá vivir por muchos días.

GESTIONES

Las autoridades de la Municipalidad Provincial del Santa, en coordinación con el congresista ancashino Carlos Domínguez Herrera, realizaron las gestiones para que el pequeño sea trasladado en una ambulancia aérea hasta la ciudad de Lima.