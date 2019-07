Revocan hábeas corpus con el cual exprocurador del GRA evadió prisión preventiva

Síguenos en Facebook

El exprocurador público del Gobierno Regional de Áncash (GRA), Manuel Ortiz León, deberá cumplir mandato de prisión preventiva por 18 meses, esto luego que la Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte de Junín declarara infundada la demanda constitucional de hábeas corpus que interpuso el exfuncionario de la gestión de César Álvarez Aguilar para que quede sin efecto la medida coercitiva.

HECHOS

Ortiz León, quien es investigado por colusión agravada en agravio del Proyecto Especial Chinecas, recurrió al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Junín e interpuso demanda constitucional contra el magistrado Jorge Chávez y los jueces superiores Daniel Vásquez, Mardelí Carrasco y Raúl Justiniano, de la Corte del Santa, quienes aprobaron la medida coercitiva en primera y segunda instancia.

El juez de Junín, Ever Mello Merlo, consideró como insuficientes las resoluciones del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria así como de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, por lo que falló en favor del exprocurador y dispuso que otro magistrado se pronuncie respecto a la prisión preventiva.

No obstante, tras revisar el caso, la Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte de Junín consideró que “el proceso constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional que no le es favorable al recurrente, o que por deficiente labor de su abogado defensor, se pretenda corregir actos que son propios de la jurisdicción ordinaria”.

El colegiado también indicó en su resolución que “la actuación desplegada por los demandados, como jueces ordinarios no vulnera los derechos a la debida motivación de resoluciones judiciales de defensa a la tutela jurisdiccional efectiva...”.

La Sala revocó la resolución del juez Ever Mello, con lo que se mantiene vigente la decisión de 18 meses de prisión preventiva contra Ortiz León.