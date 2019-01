Hampones ingresan a colegio especial y roban equipos valorizados en 4 mil soles (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Delincuentes ingresaron por quinta vez consecutiva a la Institución Educativa Especial Agustín Evans, en la provincia de Casma, región Áncash, y se llevaron equipos valorizados en más de 4 mil soles. Al menos 50 estudiantes son los afectados.

Los hechos se registraron la madrugada del miércoles, los ladrones ingresaron trepando las paredes del colegio y rompieron las ventanas de la oficina de Dirección.

Los hampones habrían ingresado al colegio trepando por una de las paredes. En la ventana de la dirección se puede apreciar uno de los protectores completamente roto por donde se habrían deslizado para llevarse la laptop, un proyector, una cámara fotográfica y otros equipos, que son de mucha utilidad para los docentes.

La directora del plantel, Mercedes Cueva, dijo que desde hace varios años se ha solicitado a la UGEL la contratación de un vigilante debido a los constantes robos, sin embargo, a pesar de las diversas solicitudes, la referida institución no les ha respondido a sus requerimientos. “Hemos desarrollado constantes reclamos junto a los padres de familia para que nos asignen un guardián; pero hasta el momento no tenemos apoyo. Siempre nos dicen que no hay dinero” expreso Cueva.

Es oportuno señalar que esta no es la primera vez que ladrones se llevan cosas de valor del colegio. En otras ocasiones televisores y otros equipos. Efectivos policiales de Criminalística de Chimbote llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento de pruebas con el fin de identificar a los delincuentes. En la comisaria existen las denuncias de los robos en el Agustín Evans, sin embargo a la fecha no han capturado a ningún responsable de los robos.