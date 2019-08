Tres acusados de feminicidio en Áncash figuran en la lista de “Los más bucados”

Síguenos en Facebook

Tres procesados por actos de violencia extrema contra la mujer, es decir feminicidio, en la región Áncash, figuran dentro de la lista de los requisitoriados más buscados en todo el país. El Ministerio del Interior (Mininter) ofrece una recompensa de 20 mil soles por el paradero de cada uno de ellos en la lista de "Los más buscados".

Áncash es una de las pocas regiones que reporta a prófugos por este delito. Es más, después de Lima, es la única que tiene a tres fugitivos acusados de este ilícito en esta nómina.

Las regiones de Cajamarca, Huánuco, Junín, Madre de Dios y Puno, tienen 2 requisitoriados por feminicidio, cada una y los departamentos de Arequipa, Apurimac y Moquegua, solo 1.

CONÓZCALOS

La lista de presuntos feminicidas de Áncash, está conformada por Héctor Junior Toro Valencia, quien tiene vigente una orden de captura emitida por un despacho judicial de la Corte Superior de Justicia del Santa, según la página del Mininter.

De igual manera, sucede con Elmer Yoner Eguizabal Cruz, a quien la Policía le sigue los pasos en mérito a una resolución de la Corte del Santa.

En tanto, por un proceso judicial ventilado en la Corte Superior de Justicia de Áncash - con sede en Huaraz - se busca a Carlos García Cantaro.

LA LUCHA DE LAS MUJERES

“Estos hombres (los requisitoriados por feminicidio) son un peligro, si bien por ahora no están con sus parejas, pero pueden atentar contra otras. El Ministerio Público y la Policía deben hacer todas las gestiones y trabajos para que se hagan los operativos y poder capturarlos. Que estén libres es un riesgo”, comenta la coordinadora del colectivo “Ni una Menos” en Chimbote, Victoria Atoche Castro.

Aunque el feminicidio es el delito de mayor violencia contra la mujer, no es el único al que están expuestas. Atoche Castro comenta que en lo que va del año el Centro de Emergencia Mujer (CEM), en Áncash, ha registrado unas 1,600 denuncias por hechos de género, que generalmente tienen como denunciado al cónyuge o esposo.

Además, señala que entre el 2015 y el 2018 diez feminicidios se han cometido en nuestra región.

“Las mujeres están denunciando, se están armando de valor y toman esa decisión, sin embargo, vemos un sector de instituciones que no está respondiendo adecuadamente, a veces las ridiculizan o no realizan el proceso correcto. Incluso a veces, no conocen cuál es el protocolo correcto para alguien que denuncia violencia de género”, cuestionó la activista local.

Resaltó la importancia de seguir fomentando la igualdad de género y promoviendo una cultura de respeto hacia el rol que desempeña la mujer.

Ayer por la tarde, en su intento por ser escuchadas y evitar más actos de violencia en su contra, mujeres y también algunos hombres marcharon por las calles de Chimbote, en el marco de la marcha “Ni una menos” que se realizó en simultáneo en diferentes partes del país.