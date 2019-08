Viviendas resultan afectadas por colapso de dren

Síguenos en Facebook

De nunca acabar. Por enésima vez los pobladores del pueblo joven Primero de Mayo, en el distrito de Nuevo Chimbote, se vieron perjudicados por el desborde de un canal de regadío, que se encuentra ubicado muy cerca al río Lacramarca. A pesar de que la filtración empezó a registrarse desde días atrás, recién ayer las autoridades tomaron acciones para contrarrestar esta situación, cuando ya el agua había ingresado a las viviendas de algunas familias sureñas.

AFECTACIÓN

El lunes último el agua del dren había alcanzado hasta tres cuadras de la prolongación de la avenida José Pardo, en la zona de ingreso a Nuevo Chimbote. Hasta entonces los más afectados eran los choferes.

A pesar de que en el lugar se encuentra el local donde funciona la empresa del alcalde Domingo Caldas Egúsquiza, que no se vio afectado por encontrarse en una zona alta, no se coordinaron acciones en ese momento para evitar que el agua siga avanzando y alcance a las casas.

Es así que en horas de la madrugada de ayer, el aniego alcanzó a las primeras cuadras del pueblo joven Primero de Mayo. El agua ingresó a algunas viviendas causando serios daños.

“No es posible que todas las veces ocurra lo mismo. El canal de regadío colapsa y el agua termina dañando nuestras casas. Deben contratar especialistas para que busquen una solución definitiva a este problema. Si esto sucede cuando no hay lluvias, qué podemos esperar para después”, expresó, indignado, Orlando Romero (75), dueño de una de las casas que quedó completamente anegada.

Los alarmados vecinos colocaron arena en las calles y en la zona de ingreso a sus casa para evitar verse afectados por la inundación.

“Estamos cansados de esta situación. Siempre se registran estos aniego y nunca se hacen trabajos de prevención. Yo había comprado material de construcción para arreglar mi casa, pero lo he tenido que utilizar para proteger mi calle y así evitar que todo quede inundado”, mencionó la pobladora Amelia Carranza (60).

TARDÍA INTERVENCIÓN

El personal de la comuna de Nuevo Chimbote recién llegó la mañana de ayer para atender este desborde, cuando ya el agua había alcanzado a la población.

Con maquinaria se realizó la limpieza de las calles y se colocó arena en la avenida José Pardo, cerca al dren, para conseguir que el agua se desvíe a la zona del humedal.

Al ser consultado por qué razón no se tomaron acciones inmediatas al advertir el desborde, el alcalde Domingo Caldas señaló que consideraban que los agricultores ya no iban a seguir regando y que, por ende, el agua ya no seguiría avanzando.

“Vivo acá, he estado hasta las dos de la tarde (del lunes) y el agua no pasaba, pero en la noche parece que han regado los agricultores y han soltado más agua (...) Hemos ido a buscarlos, parece que se han escondido, no querian dar la cara y pensábamos que iban a cortar el agua, pero en la noche han soltado más”, expresó.

El burgomaestre sostuvo que, a pesar de ser de competencia de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) la intervención en este canal, solicitará la autorización para cambiar las tuberías del canal y poner otras más grandes, esto -según su opinión- para evitar más colapsos.

“Es un trabajo que tiene que hacerlo la provincial, pero yo no voy a dejar acá a mis vecinos, la provincia no se afecta, se afecta mi distrito (...) Tenemos una reunión (con funcionarios de la MPS) y si no quieren intervenir, que me pasen a mí que yo lo amplío (el canal)”, declaró.

DIRIGENTE

En tanto, el secretario general del pueblo joven Primero de Mayo, Wenceslao Risco Zuñiga, mencionó que la propuesta del alcalde no es la mejor solución para evitar el continuo desborde delcanal.

Consideró que es necesario construir un pequeño puente en la zona que permita que el agua pueda discurrir con mayor facilidad.

“El alcalde no tiene un conocimiento global, pese a que este dren esta a escasos metros de su empresa. Sobre la propuesta de poner una tubería de más pulgadas, lo que tiene que hacerse allí, si se quiere soluciones integrales para los proximos 25 años, es que debe hacerse un nuevo puente, porque sino va a volver a colapsar”, expresó.

Detalló que esta es la cuarta vez que ocurre una inundación en la zona, en lo que va del año.

El dirigente recordó que en marzo último solicitaron a la comuna de Nuevo Chimbote que se realicen trabajos de limpieza en el dren; sin embargo, el pedido no fue atendido.

“Desde marzo hemos pedido que se haga el mantenimiento de todo el dren, que viene desde el cementerio Lomas de la Paz, pero han tenido que esperar que vuelva a ocurrir un desborde para tomar cartas sobre el asunto”, refirió.

CUESTIONA

Por su parte, el secretario general del pueblo joven Villa María, César Bardales Chávez, lamentó que las autoridades esperen el último momento, cuando hay familias afectadas, para tomar acciones.

“Esto viene ocurriendo desde el domingo de la mañana, poquito a poquito ha ido subiendo el agua; esto nos hace recordar a las desgracias que se han registrado años atrás (...) Hemos cursado documentos a las municipalidades para que se preocupen por el colpaso de los drenes, pero no ha habido respuesta”, expresó.

Vale indicar que Villa María es otro de los pueblos de Nuevo Chimbote que en anteriores oportunidades se ha visto afectado por los aniegos registrados en este sector.

El dirigente lamentó que la comuna provincial y la del distrito sureño discrepen por quién tiene que atender este problema, cuando pudieran sostener reuniones para plantear soluciones.

“Hasta cuándo se van a sentar las autoridades porque están en una discusion, según la municipalidad provincial no les compete, la municipalidad de Nuevo Chimbote tampoco les compete, dicen. Cómo quedamos los moradores, es cuestión de que haya una concertacion y se determine de quién es la responsabilidad. Hace cuatro meses hubo un rebalse, se cursaron documentos, no nos hicieron caso. Ha habido dinero por la declaratoria de emergencia”, mencionó, indignado, César Bardales.

AGRICULTORES

El gerente de la Junta de Usuarios Irchim, Dante Salazar Sánchez, mencionó que con representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y de las municipalidades recorrieron el dren para determinar las causas del desborde.

“Hemos revisado el dren, es el dren Ppao, es el que descarga y está normalmente. El tema es que como hay dos lagunas separadas por una pista, existen tuberás que conectan lasdos lagunas y están obstruidas, eso no permite desfogue adecuado y por eso hay represamiento”, expresó.

Salazar rechazó que los agricultores sean los culpables del desborde y mencionó que es necesario realizar trabajos de mantenimiento varias veces al año.

“Acá no hay responsables, sino que debe haber un programa de mantenimiento de las descargas de las lagunas. Esto debe ser considerado como un programa para limpiarse las tuberías al menos tres veces al año”, dijo.