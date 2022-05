Sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros se vienen llevando a cabo al interior del país, la sexta sesión fue en Cusco el pasado 22 de abril, fecha desde la cual no ha habido muchos avances en el cumplimento de los compromisos y el trabajo articulado que prometió el Gobierno, según declaró Jean Paul Benavente, gobernador regional de Cusco y presidente de Asociación de Gobernadores Regionales del Perú.

Benavente García mencionó que están haciendo una evaluación a nivel Región Cusco y a nivel macro, a nivel nacional, para ver el tema de cumplimiento de objetivos de las distintas mesas técnicas que se han ido organizando en varias regiones.

“Hoy día he convocado a una evaluación para ver el cumplimiento de los acuerdos de las mesas técnicas de los consejos de ministros descentralizados, realizadas dentro del país, quiero que las organizaciones discutan cuánto se ha avanzado en materia de gas, cultura, agro, etc. Yo creo que no hay un trabajo articulado”, refirió.

ANUNCIAN MARCHA EN LIMA.

El presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales del Perú, también indicó que van a tener que movilizarse en protesta para que logren ser escuchados, como lo hicieron a fines de marzo, cuando reclamaron por una Asamblea Nacional que se llegó a convocar, pero no se llegó a realizar porque justo ese día se discutió el tema de la vacancia de Pedro Castillo en el Congreso.

“Esto esta llegando a los límites, las autoridades del Perú vamos a tener que manifestarnos en una segunda movilización para que seamos escuchados, eso lo estamos definiendo, estamos convocando para la próxima semana un Gore Ejecutivo (...) Para mi ha habido un mensaje populista de ofrecer todo, pero ni siquiera son capaces de articular con nosotros porque muchos de sus compromisos ni siquiera están en sus manos”, señaló.