Mientras en Lima la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, anunció una serie de medidas para reactivar el turismo, en Cusco no están conformes con lo avanzado hasta el momento, señalando incluso que la máxima atracción nacional: Machu Picchu, no está en condiciones de ser reabierta, debido a una franca desorganización emanada desde las carteras de Turismo, Salud y Economía.

Estas declaraciones fueron hechas por el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, quien expresó toda su molestia y desazón al ser consultado sobre una virtual reapertura de la maravilla mundial.

El burgomaestre señaló que como gobierno local ellos están haciendo trabajos de coordinación con hoteles y restaurantes, además de difundir los protocolos de bioseguridad, sin embargo no perciben un compromiso mayor, por ejemplo del sector Salud.

“Desde el gobierno regional y nacional hay comunicación, pero no hay cosas concretas, con el Ministerio de Turismo se están entrampando los compromisos que han asumido sobre la reactivación económica, se tenía que establecer un plan de reactivación del turismo, de cómo preparar Machu Picchu para reabrirlo, pero esta reapertura no está en agenda dado a que no hay apoyo”, señaló.

Mencionó incluso que hasta la fecha el Ministerio de Salud no les ha hecho llegar pruebas de descarte de COVID-19 y las únicas que manejan son las que ellos pudieron gestionar con sus propios recursos, mencionó que ni siquiera les han dado la tan mentada ambulancia para el transporte de locales y turistas enfermos o heridos.

“No tenemos pruebas rápidas entregadas por el Minsa, no tenemos los tópicos de triage en las estaciones de tren, ni la famosa ambulancia, ¿cómo trasladamos a un paciente con síntomas severos?, este es el riesgo que tenemos ante la visita de turistas nacionales y extranjeros, si no tenemos esto no hay garantías”, acotó.

Recalcó que todavía no hay una fecha exacta para reabrir Machu Picchu, ya que no se han puesto de acuerdo con los ministerios involucrados. Al término de la entrevista el alcalde citó que estaba viajando a la ciudad de Lima para sostener conversaciones con la ministra de Comercio Exterior, Turismo y Economía.

“Machu Picchu es el producto principal del Perú, si no se abre hay repercusión regional, nacional y hasta internacional, no hay un plan propio de reactivación que motive al turista a venir a Cusco y Machu Picchu, esto pasa en otros países, pero no acá, acá no hay un plan con un horizonte claro”, finalizó el alcalde cusqueño.

DATO:

-Se supo que Machu Picchu se encuentra trabajando en el denominado ‘Sello Machu Picchu' para el mejoramiento en la calidad de servicio y entrega de productos a los visitantes.