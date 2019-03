Amenazan de muerte al alcalde del segundo distrito más 'rico' del Cusco

Síguenos en Facebook

La municipalidad de Echarati en Cusco es la segunda más 'rica' a nivel regional. Para este año tiene un presupuesto de más de 133 millones de soles, el mismo que significa muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo para este lejano distrito, a la vez de muchos problemas y hasta amenazas, como cuenta a Correo, Boris Chávez, alcalde del lugar.

El burgomaestre cita que él quiere hacer las cosas de manera distinta, quiere darle otro rostro a la comuna y sobre todo quiere alejarse de los problemas de corrupción y saqueo en el que han estado envueltas las anteriores gestiones municipales. Recordemos que dos de los anteriores alcaldes de este distrito se hallan tras las rejas y un tercero se halla como no habido.

AMENAZAS CONTRA ÉL Y SU FAMILIA.

A través de una comunicación telefónica con Correo, el alcalde señala que ha sido víctima de llamadas de hostigamiento, mensajes de texto y hasta visitas domiciliarias, en las que le han ofrecido fuertes sumas de dinero a fin de favorecer a ciertos personajes que buscarían ser proveedores 'fijos' de esta municipalidad.

"Han llegado hasta la puerta de mi casa con maletines llenos de dinero y yo no he aceptado. Parece que esto les ha molestado y ahora me amenazan a mi y a mi familia, ya me he presentado ante el Ministerio Público y la Fiscalía a fin de pedir garantías para los míos, si algo llegara a pasarme las autoridades ya tienen una lista de nombres", citó.

Es que en la Municipalidad Distrital de Echarati los contratos con proveedores siempre han sido millonarios. La compra de materiales de construcción, productos de ferretería, entre otros han facturado miles de millones de soles, sin embargo este poblado ubicado a 30 minutos de Quillabamba es uno de los más atrasados en cuanto a infraestructura y servicios de agua y desagüe ¿a dónde se ha ido el dinero? las exautoridades encarceladas deberán revelarlo.

LE PIDEN 'APOYO'.

Las coacciones contra este burgomaestre no paran, hace poco cita haber recibido otro tipo de comunicaciones, esta vez por parte de personas que hacen llamarse 'camaradas' quienes le pidieron fuertes sumas de dinero entre otras cosas.

"He recibido incluso llamadas de desconocidos que citan ser parte de un grupo armado del país, me han pedido dinero, alimentos, medicinas, yo no sé cómo actuar, no sé si se tratará de las mismas personas que me amenzan o de otras, todo esto ya está denunciado", señala.

El alcalde señala que esta sensación de inseguridad se ve reforzada por la escasa presencia policial en este distrito, donde incluso hay poblados que no cuentan con un solo policía como Ivochote y Kepashiato.

Chávez Zeballos indica que todo esto puede cambiar, que las grandes cantidades de dinero que reciben por el canon gasífero pueden traducirse en desarrollo y obras para la población, sin embargo pide ayuda a las autoridades de orden para que paren los hostigamientos, cita que él no va a ceder porque entró con compromiso al sillón municipal y que le da pena que todo esto pase, pero la población debe enterarse de lo que ocurre detrás de los municipios y de cómo algunos malos elementos buscan hacerse con el dinero, en este caso, de los echaratinos.

DATO:

-Boris Chávez cita que hay como 40 proveedores que han trabajado con la municipalidad de Echarati, gran parte de estos habría conformado una 'asociación' que ahora exige seguir contratando con la comuna.

CIFRA:

-34 mil habitantes tiene el distrito de Echarati, de los cuales sólo el 4% tendría acceso a servicios completos de agua, luz y desagüe.

ACTUALIZACIÓN:

La regidora de Echarati, Flavia Quillahuamán, fue detenida por orden del Octavo Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior del Cusco por el presunto delito de colusión. Desde la municipalidad emitieron una nota de prensa citando que no avalarán actos de corrupción y que colaborarán en todo lo que solicite la justicia.