​Aseguran que gas de Camisea llegará a Cusco a fines de este año

El Consorcio Camisea informó que impulsará iniciativas para desarrollar el mercado de gas natural, entre las que figuran nuevos contratos para el sector eléctrico, una planta petroquímica en Ica para producir derivados del metano, y un proyecto con Lima Gas para llevar gas natural a Cusco.

Este proyecto consiste en la instalación de tres estaciones de servicios, dos de las cuales estarán ubicadas en el centro de la ciudad y una en Quillabamba. La primera de ellas estará operativa a fines de este año.

Con los nuevos contratos para el sector eléctrico, la empresa busca la optimización de la demanda, considerando que actualmente el 95% del gas de Camisea está contratado, pero no todo se utiliza, quedándose sin vender entre 300 a 500 MMPCD de gas no consumido. Los beneficios serán contar con una bolsa de gas para uso eficiente, tener un compromiso alineado a la estacionalidad del mercado, promover el ingreso de nueva generación eléctrica y destinar el gas no utilizado a nuevos proyectos.

Para incrementar el consumo de gas natural, Camisea plantea un proyecto petroquímico de clase mundial en la región Ica para producir derivados del metano, como amoníaco, úrea, fertilizantes y metanol. Algunos productos se exportarán y otros reemplazarán las importaciones, principalmente para el agro y minería.

Esta iniciativa captó el interés de dos empresas europeas con una demanda estimada superior a 140 millones de pies cúbicos de gas al día (MMCFD), y será el primero en la costa oeste de América Latina, indicó Nicolás Ziperovich, gerente comercial de Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea.

El Consorcio también propuso la creación e implementación de un fondo de garantías para financiar buses de transporte urbano a Gas Natural Vehicular (GNV) en los diferentes corredores viales de la ciudad, que se trabajará junto con la Cooperación Financiera de Desarrollo (Cofide) y Cálidda.

“Con este proyecto las empresas accederán a financiamiento y comprarán buses a gas natural que reemplacen las unidades que usan combustibles líquidos. Para el 2020, el programa ya estará implementado”, expresó el ejecutivo.

Finalmente, Ziperovich remarcó el compromiso de Camisea con el desarrollo del mercado para que más peruanos accedan a un combustible más eficiente, limpio y económico.