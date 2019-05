Cae sujeto que asesinó a golpes a su hijo de tres meses en Cusco (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El cruel asesinato de un menor de tan solo tres meses indigna a Cusco y al Perú, sobre todo al saberse que fue su propio padre quien finalizó con su vida, en el interior de un predio abandonado en la provincia de Anta.

Todo sucedió el último domingo, y desde entonces Rubén Corahua (29) era intensamente buscado por las autoridades, hasta que la mañana del último lunes fue capturado en la Comisaría de Santiago.

Como citó a Correo el general PNP Héctor Loayza, jefe de la Policía en Cusco, fue el mismo imputado quien llegó hasta la dependencia policial, pero no para entregarse, sino para preguntar si es que había alguna denuncia en su contra. Fue así que el parricida fue reconocido por el personal policial de turno que lo apresó antes de que se de a la fuga.

"He conversado con el sujeto y se muestra arrepentido, es un estudiante de Ingeniería Civil que ha truncado su vida debido a la decisión que tomó. El móvil del asesinato fue una discusión con su pareja y madre del menor, con quien quería retomar su relación, pero al obtener una respuesta negativa se enfureció y atacó al bebé", citó el jefe policial.

Filicidio e intento de feminicidio

Correo conversó con la madre del menor, quien señaló que su expareja la había citado en un lugar alejado ubicado en la comunidad de Huamánchacona a fin de tenderle una trampa y asesinarlos a los dos, ya que después de atacar a su hijo intentó matarla a ella.

"Él me citó para conversar y de frente me metió un lapo, después un puñete. Intenté huir y me quitó al bebé y lo estrelló contra el piso y cuando le reclamé me dijo que me iba a matar y me atacó, no sé cómo saqué fuerzas y logré escapar, mi perro también me defendió", señaló Grimanesa López.

Hasta las instalaciones de la Comisaría de Santiago llegaron los familiares de Grimanesa López (30), madre de la víctima, quienes le reclamaron al detenido por su accionar, llegando a propinarle varios golpes antes de su traslado al Departamento de Medicina Legal para las acciones de ley.

Los parientes de Grimanesa citaron que Corahua ya contaba con una denuncia por agresión y que su conducta siempre fue muy impulsiva, incluso señalaron que cuando se enteró que iba a ser padre trató de que pareja abortada.

Dato

En el Perú, la ley establece como parricidio el ataque con subsecuente muerte de una persona contra su ascendencia o descendencia y puede ser penado con una condena que va desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua.