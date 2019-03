Carlos Bruce sobre 'Los Temerarios del Crimen': "Son puras patrañas" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Las declaraciones del fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco, han levantado polvo a todo nivel. Luego de saberse que hasta cinco congresistas se hallan presuntamente implicados en el caso 'Los Temerarios del Crimen', varios parlamentarios han alzado su voz de protesta, jurando no tener nada que ver con este sonado caso de corrupción en el norte del país.

Desde Cusco el congresista oficialista y ministro de Vivienda, Carlos Bruce, tuvo duras palabras para con el fiscal a cargo del caso, acusándolo de estar coludido con el alcalde de Chiclayo, a quien habría prometido liberar de la cárcel si se 'bajaba a gente de arriba'.

"Eso es una patraña (la denuncia), sí me acuerdo que cuando fui ministro en el 2017 en octubre hice un viaje por la zona norte y veíamos que habían desagües aflorando en Chiclayo, Trujillo y Piura entonces en Lima hicimos un plan para hacer obras rápidas de emergencia (...) el viceministro de entonces me indicó que había un alcalde que no quería pasarnos la unidad ejecutora, el de Chiclayo, así que hablé con ese alcalde y me dijo que a cambio de esta unidad ejecutora le dé una pista y yo le dije que estaba bien que que presente su expediente y que le podíamos hacer su pista, y fue todo", declaró.

Luego mencionó que él como ministro decidió hacer estas obras debido a la incompetencia de los alcaldes de entonces que no las hicieron y que por su culpa toda la gente miraba hacia su gabinete.

"Ahora ese alcalde está preso (alcalde de Chiclayo) y alguien, un fiscal (Juan Carrasco) le ha dicho si tu echas a gente de arriba, a gente poderosa, yo te saco de la cárcel, no importa que mientas. Así no se hace justicia si alguien hace una acusación tiene que tener pruebas si un fiscal va a acusar tiene que tener pruebas, yo sí tengo pruebas y tengo testigos", finalizó.

Según el fiscal a cargo del caso, muchas obras en la municipalidad de Chiclayo fueron amañadas y entregadas a ciertas empresas constructoras, quienes habían ofrecido una serie de pagos irregulares no sólo a funcionarios en Chiclayo, sino también a congresistas en Lima.

DATO:

-Carlos Bruce citó no recordar con qué empresa su gabinete contrató las obras en Chiclayo.