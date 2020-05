Cienciano es el primer club peruano en presentar su equipo en el League of Legends

El Club Cienciano, en su ánimo de integrarse cada vez más al mundo de los E-Sports, se convierte en la primera marca peruana de fútbol en conformar un equipo y unirse a la Liga Peruana de League of Legends, el videojuego con mayor audiencia en el mundo.

“Los E-Sports son un camino real a seguir y como institución debemos siempre procurar estar a la par con las nuevas tendencias que observamos en el mundo. Tenemos una unidad de negocio enfocada en este género, la cual cuenta ya con equipos de FIFA y de PES. Ahora damos anunciamos un equipo de League of Legends para expandir nuestra marca a nuevos ámbitos y nuevos fans” declaró el administrador del club Cienciano, Sergio Ludeña.

Si tomamos como referencia lo importante que es conectarse con las audiencias hoy en día, es necesario destacar que lo logrado por el videojuego League of Legends no tiene precedentes. Mientras que en el año 2018, un mega evento del deporte como el Superbowl logró tener una audiencia aproximada de 100 millones de personas, la final mundial de League of Legends consiguió lo impensable: tener cerca de 200 millones de personas viendo dicho evento.

Otro punto a destacar en esta incursión a profundidad en los E-Sports por parte de Cienciano, es el enfoque que le da la marca, buscando conectar con futuros fans del club. Esto se debe tanto a su no necesaria vinculación al mundo fútbol hoy en día, como a su rango de edad, el cual está entre los 15 y los 35 años.

“En una época de cambio en el deporte, le brindamos a nuestros hinchas un nuevo contenido y una nueva forma de seguir a su club. Le brindamos a los fans de los E-Sports una nueva oportunidad de conectar con un equipo y de generar una comunidad que los acoja y los integre. Ayudamos también a difundir una nueva forma de entretenimiento para la sociedad y le damos a nuestros actuales patrocinadores, y a los patrocinadores que seguro vendrán, una nueva alternativa para encontrar una forma de comunicar y generar vínculos”, agregó Sergio Ludeña.

Cabe resaltar que League of Legends es uno de los videojuegos más populares e importantes en el mundo y que cuenta con millones de seguidores.