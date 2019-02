Comisión investigará muerte de mujer que pidió auxilio desde el piso de hospital (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de hacerse pública una grabación que mostraba a una paciente retorciéndose de dolor y pidiendo auxilio desde el piso de un hospital en Cusco, las autoridades de Salud han citado que investigarán el hecho a fondo, a fin de establecer el grado de responsabilidad del personal que se hallaba de guardia al momento del hecho.

La filmación hecha en el interior del Hospital de Quillabamba se hizo viral en poco tiempo y muestra a una mujer pidiendo ayuda tirada en el piso al lado de su cama.

La persona que grabó la escena citó que habían pasado 15 minutos y nadie ayudaba a la mujer, que luego fue identificada como Lourdes Alosilla (57), la misma que tiempo después de la grabación perdió la vida.

Los familiares de la víctima han exigido una investigación rigurosa del hecho y el castigo correspondiente al personal de Salud de dicho nosocomio.

Sobre el caso, e titular de la Dirección Regional de Salud del Cusco, Luis Torres, citó que ya se ha conformado una comisión de urgencia que viajará hasta el lugar de los hechos para saber la verdad sobre lo que pasó.

"Mañana (hoy) debe estar viajando una comisión para que haga la investigación sobre qué es lo que ha sucedido, es una paciente referida de un centro de salud, la paciente fue al Hospital de Quillabamba con una colecistitis vesicular, ella estaba con mucho dolor y estaban haciendo los trámites para enviarla a Cusco, me informan que no se ha caído de la camilla, me han informado que estaba revolcándose de dolor mientras preparaban la ambulancia", citó el funcionario.

Luego señaló que si ha habido alguna negligencia va a tomar las acciones correctivas de orden "tennemos las imágenes ahora hay que hay que contrastarlas con lo que ha sucedido allá", finalizó.

También puede leer: Mujer pide ayuda desde el piso de hospital y muere horas después (VIDEO)