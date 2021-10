Las pugnas al interior de Perú Libre son cada vez más evidentes. El comunicado publicado la mañana del último martes por el secretario general de dicho partido, Vladimir Cerrón, evidenció aún más la ruptura entre el partido, el Gobierno y sus representantes en el Congreso, que tienen posiciones diametralmente opuestas acerca del Gabinete de la premier Mirtha Vásquez.

Tras la publicación de un documento con los acuerdos de la Asamblea Nacional de Perú Libre, en el cual se da cuenta que no darán el voto de confianza al nuevo Gabinete Ministerial, varias voces del partido han salido al frente, indicando que no comparten dicha idea y que los militantes de Perú Libre deben luchar por el pueblo y no por apetitos personales.

Esta opinión fue recogida de la congresista por Cusco, Mirtha Vásquez, quien señaló incluso desconocer el comunicado de Vladimir Cerrón, citando que los congresistas se hallan de trabajo en sus regiones y no han tenido tiempo de reunirse para poder emitir un pronunciamiento conjunto.

“Yo desconozco ese comunicado, respeto la opinión del partido Perú Libre, los congresistas estamos haciendo trabajo de representación y no nos hemos reunido, regresando a Lima tendremos que analizar esta versión (...) Respeto su opinión pero no la comparto siempre voy a llamar a la unidad , yo creo que lo que interesa es la gobernabilidad no hay ninguna división, siempre han habido discrepancias porque no todos pensamos igual pero después llegamos a una conclusión, quienes dan el voto son los congresistas entonces llamo a la reflexión al Dr. Vladimir Cerrón”, señaló.

Congresista Katy Ugarte se pronuncia sobre Perú Libre y comunicado de Vladimir Cerrón

Luego llamó al consenso a los representantes y militantes de Perú Libre para olvidarse de sus ansias personales y llegar a acuerdos a favor de la gobernabilidad del país. “Yo hago un llamado a la unidad, han habido versiones precipitadas que no le hacen bien a la bancada ni al gobierno sé que hay posiciones dentro de la bancada pero es democracia y vamos encima de los colores políticos de los apetitos personales por la gobernabilidad y la estabilidad económica, por eso que salí a dar (la confianza) al gabinete de la premier y al presidente”, concluyó.

Tras la publicación de este acuerdo de Perú Libre y de sendos tuits emitidos por Vladimir Cerrón, el propio presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que “hay personas que piensan que con un tuit se cambia al país, y así no es” , en clara alusión a las acciones emprendidas por el secretario general del partido que lo llegó a Palacio de Gobierno.

DATO:

- La congresista Katy Ugarte emitió estas declaraciones en medio de una inspección al Hospital Antonio Lorena de Cusco, junto a un equipo de la Contraloría de la República.