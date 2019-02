Contraloría observa designación de 17 funcionarios en Gobierno Regional de Apurímac

Síguenos en Facebook

Un minucioso informe elaborado por la Oficina de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Apurímac concluyó que 17 funcionarios de confianza designados por el gobernador Baltazar Lantarón no tienen el perfil solicitado y no cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la entidad para ocupar cargos de responsabilidad administrativa.

Fue el consejero regional Emerson Huashua quien dio a conocer la existencia del citado documento remitido el 11 de febrero por la OCI regional al despacho del gobernador Baltazar Lantarón para que tome las acciones correctivas del caso.

“Al respecto, de la revisión a la documentación proporcionada por la Entidad, se advirtió la designación de directivos en diferentes Gerencias, Sub Gerencias, Direcciones y Órganos de la sede del Gobierno Regional de Apurímac, en inobservancia de los requisitos mínimos y/o perfil establecidos en el MOF del Gobierno Regional de Apurímac, aprobado por Ordenanza Regional N° 050-2006-CR-APURIMAC del 8 de agosto 2006”, precisa el informe.

Las observaciones. De acuerdo a la verificación efectuada por el OCI halló que los funcionarios señalados no cumplen con el tiempo mínimo para ejercer los cargos designados, mencionan maestrías en diversas especialidades, pero no presentan documentos, tampoco acreditan experiencia en las áreas para lo que fueron designados, no cuentan con título profesional o no tienen estudios de post grado, entre otras observaciones más.

Según el mismo informe, los funcionarios sindicados tienen un plazo de 10 días hábiles (el oficio ingresó a la región el 11 de febrero) para levantar las observaciones encontradas, es decir, hasta el 26 de febrero próximo.

“Estamos pendientes de que estos funcionarios cumplan con lo establecido en las normas, de no ser el caso, formalizaremos la denuncia que corresponde contra el gobernador regional por omisión de funciones”, precisó Emerson Huashua.

OBSERVADOS.

Los funcionarios que tienen plazo hasta el 26 de febrero para regularizar su situación son: Percy Gómez Camero (Secretario general), Rainer Valdeiglesias Cisneros (Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial), Einer Montalvo Quintanilla (Gerente Regional Desarrollo Social), Miguel Ángel Azurín Solis (Gerente Regional Infraestructura), Isaac Arias Hoyos (Director Oficina RRHH y Escalafón), Melchor Fredy Ñahui Cáceres (Director Oficina de Tesorería).

Asimismo, Ronald Leguía Zúñiga (Director Oficina Regional Defensa Civil), Gladys Tomasa Amable Cruz (Sub Gerente de Inclusión Social), Amparo Borda Luna (Directora Abastecimiento, Patrimonio, Margesí), Edgar Segovia Palomino (Sub Gerente de Presupuesto), Samuel Chirinos Vera (Sub Gerente de Programación Multianual), Simiona Caballero Utani

(Procuradora Pública Regional), Gary Atayupanqui Aybar (Sub Gerente de Mypes y Competitividad), Rosendo Echeverria Ayquipa (Gerente Regional Recursos Naturales), Hugo Pedraza Hurtado (Sub Gerente de Promoción Social), Leonel Sarmiento Sotta (Sub Gerente de Estudios Definitivos) y Wilber Monzón Cárdenas (Sub Gerente de Equipo Mecánico), respectivamente.