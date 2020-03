El Estado de Emergencia Sanitaria y aislamiento social para prevenir el coronavirus ya entró en vigencia en nuestro país, y en el territorio nacional las FF.AA. junto a las autoridades de orden realizan operativos para corroborar que todos los ciudadanos cumplan esta normativa, que impide la circulación libre o concentración de personas.

Es así que en Cusco, luego que el lunes se llevara a cabo labores de sensibilización, el martes la Policía y el Ejército salieron a las calles a fin de detener a todo aquel que no cumpliera con las disposiciones a fin de frenar el COVID-19.

► Coronavirus en Perú EN VIVO: Número de casos confirmados, medidas tomadas desde que el COVID-19 llegó al país

En horas de la madrugada una patrulla de la Comisaría de Cusco divisó a un hombre ebrio que protagonizaba un escándalo en inmediaciones de Humanchata en el distrito de Santiago, al acercarse al lugar la Policía comprobó que se trataba de un ciudadano norteamericano que discutía con un taxista.

Al ser intervenido el extranjero profirió frases racistas y denigrantes contra el personal interviniente, como citó a Correo Néstor Larico, subprefecto distrital de Cusco.

"El turista se puso muy malcriado y no entraba en razón, el Estado de Emergencia Sanitaria fue socializado con todos en Cusco, no hay ni una persona, sea nacional o extranjera que no esté al tanto, a este extranjero simplemente no le dio la gana de cumplir las normas", señaló el funcionario.

Hasta el momento son nueve detenidos en la Ciudad Imperial, siete cusqueños y dos turistas, el estadounidense ebrio y un francés que fue detenido robando en una tienda de abarrotes.