Coronavirus: Vigilan aeropuertos y terminales de Cusco tras captación de dos posibles casos (VIDEO)

A poco más de un mes de confirmarse a nivel mundial el brote de la denominada Fiebre de Wuhan, más conocida como el Coronavirus 2019, cientos de casos se confirman a diario en distintas partes del mundo, incluso cuatro casos son investigados en de Lima y ahora otros dos son examinados en la ciudad de Cusco.

El médico Pablo Grajeda, director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud Cusco, confirmó a Correo que mantienen aisladas a dos personas de nacionalidad china en el Hospital Regional del Cusco, una de ellas presenta sintomatología coincidente a la enfermedad del Coronavirus.

El especialista señaló que las turistas llegaron al hospital referidas de Machu Picchu, donde habían visitado el santuario histórico el último martes, sin embargo el miércoles una de ellas se puso mal por lo que fue atendida en el centro de salud del sector y posteriormente referida a Cusco.

"La paciente que se encuentra con los síntomas del Coronavirus fue aislada inmediatamente y se pusieron en marcha todos los protocolos del caso, su acompañante por medida de seguridad también fue aislada, ya se les extrajo la muestra que confirmaría si tienen el virus o no", refirió.

También mencionó que estas muestra fueron remitida a Lima y que se obtendrán los resultados en el lapso de tres día, mientras tanto ambas extranjeras permanecerán monitoreadas por el personas de Epidemiología del hospital cusqueño.

PLAN DE ACCIÓN EN EL AEROPUERTO Y TERMINAL TERRESTRE DE CUSCO.

El funcionario de Salud mencionó que antes de la ocurrencia de estos dos casos, la Dirección Regional de Salud de Cusco ya había elaborado una estrategia de acción, el denominada: 'Plan de Contingencia y Respuesta Frente al Riesgo de Transmisión del Coronavirus 2019 N-Cov en Cusco', que fue elaborado por Inteligencia Sanitaria, Epidemiología, Prevención de Emergencias y otras áreas comprometidas en este tipo de casos.

Este plan de acción consiste en realizar guardia en los principales centros de captación de turistas, llámese el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y el Terminal Terrestre de Cusco, donde tenemos apostados equipos de especialistas que accionarán de acuerdo a los protocolos establecidos.

También mencionó que cerrar las fronteras a los visitantes extranjeros y sobre todo asiáticos no es la respuesta adecuada para este tipo de ocurrencias, sino más bien hacer incidencia en el cuidado que se debe de tener entre la población y también los turistas.

"A veces no podemos detectar el virus en los puertos de acceso como aeropuerto y terminales, ya que pueden pasar personas que no tienen ninguna clase de síntomas, sin embargo una vez dentro del país recién evoluciona la enfermedad, no hay cómo saber", acotó.

DATOS:

-La ciudadana china llegó a Perú procedente de la ciudad de Pekin, tiene 33 años y llegó por turismo.

-Su acompañante, otra ciudadana china de igual edad, no presenta sintomatología, sin embargo los especialistas citan que el virus reacciona de manera diferente en las personas, algunas ni siquiera pueden presentar síntomas pese a tener un estado avanzado del virus.

-A su arribo las extranjeras fueron aisladas en el área de Traumatología del referido hospital, recién hoy se acondicionó un área de total aislamiento, cabe señalar que el Hospital Regional de Cusco ha sobrepasado su capacidad de atención de emergencias hace muchos años.