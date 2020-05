COVID-19: brigada de recojo de cadáveres ya está lista en Cusco (FOTOS)

Ya son dos meses desde que el Gobierno decretó el Estado de Emergencia por coronavirus, y desde entonces muchas cosas han cambiado radicalmente a nivel nacional. La pandemia de COVID-19, que se veía tan lejana se instaló en todas las regiones del país, dejando hasta el momento 84 495 personas contagiadas y 2 392 fallecidas.

En regiones como Lambayeque, Loreto y Lima, el panorama es bastante angustioso y los equipos de Salud se quedan sin capacidad operativa, debido a la alta de manda de pacientes infectados, incluso se llegan a ver pacientes siendo atendidos en las calles, y cadáveres esperando a ser levantados.

Es en este entender que se han creado las denominadas Brigadas Humanitarias de Recojo de Cadáveres, grupos conformados por soldados y policías, liderados por un médico, que se encargarán de la difícil tarea de levantar cadáveres cuando nadie más lo pueda hacer.

En Cusco este equipo fue presentado por la Dirección Regional de Salud y las Fuerzas Armadas. Soldados y policías fueron entrenados en protocolos de levantamientos de cuerpos de víctimas de COVID-19, pero también fueron provistos de herramientas emocionales para no tener una mayor afectación a la hora de cumplir con su labor.

"Este equipo entrará a funcionar en la Fase 4, cuando la capacidad del sector Salud se sobrepase. La preparación de estos miembros no sólo ha sido en reglamentos sino en auxilio sicológico, no sólo se debe respetar el protocolo, sino la humanidad y dignidad de la persona", señaló el médico Darío Navarro, jefe de la Diresa Cusco.

La brigada en un inicio está conformada por 20 miembros de la Policía y 20 del Ejército, al mando del mayor PNP Miguel Castro jefe de la Unidad de Emergencias de Cusco.

CALLES DE CUSCO SE VEN REPLETAS DE GENTE.

A su turno, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, señaló que demasiada gente ha salido a la calle, irrespetando la orden de aislamiento y distanciamiento social preventivo y ocasionando verdaderos focos de infección en mercados y transporte público.

"Quiero llamar a la reflexión a la población porque hay personas que están arriesgando sus vidas, mientras hay irresponsables que no respetan el aislamiento, estamos viendo lo que pasa al norte del país, en Cusco aún podemos decir que no estamos tan mal en letalidad, depende de nosotros que esta epidemia no crezca", citó.

Sobre las medidas para cerrar mercados, disminuir el número de buses y reducir su horario de atención, señaló que si bien son disposiciones municipales, estas se dan de manera coordinada y de acuerdo a proyecciones que los especialistas realizan, citando que se necesita de la colaboración de todos para que estas nuevas reglamentaciones no se extiendan por mucho tiempo.

En la víspera, a través de un comunicado de la Diresa Cusco, se dio a conocer que los kits de pruebas de descarte de coronavirus ya se habían agotado, al respecto el gobernador cusqueño señaló que hay deficiencia en el tiempo de entrega de las pruebas desde Lima debido a que en el Minsa tampoco hay una cantidad suficiente, sin embargo citó que las pruebas deberían estar llegando este sábado.