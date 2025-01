El alcalde de Santiago (Cusco), Sergio Sullca, ha denunciado ser víctima de un intento de chantaje y extorsión por parte de personas inescrupulosas, quienes lo han amenazado con difundir supuestos vídeos comprometedores que, según la autoridad, son absolutamente falsos.

“Según las primeras indagaciones, este hecho podría estar relacionado con una red criminal de alcance nacional, que estaría intentando operar en la región Cusco, aprovechando mecanismos de extorsión y chantaje para sembrar miedo y desestabilizar gestiones municipales para obtener beneficio económico”, citó la autoridad.

Frente a esta situación, desde la Municipalidad Distrital de Santiago confirmaron que el alcalde ha iniciado acciones legales ante la División de Investigación Criminal. Asimismo, agradeció el respaldo de la Policía y en especial, la disposición del general PNP Julio Becerra, quien ordenó de manera inmediata que un equipo especializado se encargue de las investigaciones para esclarecer este grave caso y sancionar a los responsables conforme a la ley.

“La verdad siempre prevalece. Estos actos cobardes no detendrán nuestro trabajo ni el compromiso que tenemos con el desarrollo del distrito. No cederemos ante presiones de grupos malintencionados que buscan desestabilizar la gestión municipal”, señaló el alcalde.

Cabe mencionar que el caso ha generado preocupación en la comunidad, que rechazo estas prácticas ilícitas extorsivas. En ese sentido, la autoridad santiaguina hizo un llamado a la ciudadanía a estar alerta frente a cualquier intento de extorsión y a colaborar con las autoridades para combatir este tipo de mafias.

“La lucha contra el crimen organizado no será fácil, pero el compromiso del alcalde y de las autoridades policiales refuerza la confianza en que se hará justicia. Santiago Munay Llaqtanchis, yo no tengo nada qué temer, pero me preocupa el ingreso de estas prácticas a Cusco”, ultimó Sullca Condori.

