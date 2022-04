En Cusco cuatro efectivos pertenecientes a la Policía de Carreteras son investigados tras la denuncia de un ciudadano, quien asegura que tras una falsa intervención le quitaron 20 mil soles que llevaba y le exigieron mil soles para dejarlo en libertad.

El hecho se registró en la localidad de Palma Real, perteneciente a la provincia de La Convención, donde Raúl Buleje sentó una denuncia por los presuntos delitos de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial y delito de hurto agravado en la misma comisaría donde había sido llevado un día antes en un operativo.

“Yo viajaba de Quillabamba a Kimbiri y me intervinieron los Polcar y me llevaron a la comisaría porque tenía 20 mil soles, estaba con mi maletín y dentro encontraron mi plata, adentro me dijeron tienes que colaborar para que te vayas, déjanos mil soles y vete, yo volvía de Cusco a donde fui a comprar un carro pero no me alcanzó, eso les dije y no me quisieron entender”, señaló el denunciante.

Mientras tanto hasta la Comisaría de Palma Real llegó el fiscal Anticorrupción de La Convención, Max Carrasco, quien señaló que ya se entrevistó con el denunciante, con los testigos del hecho y con los policías implicados, quienes se hallan en calidad de investigados.