Cusco: dramático pedido de niño que perdió a sus padres en Santa Teresa (VIDEO)

La tarde del último domingo el desborde del río Salkantay en el distrito de Santa Teresa, ocasionó hasta el momento la pérdida de 4 vidas humanas y 9 pobladores desaparecidos, en uno de los desastres más pronunciados en los últimos tiempos en la Región Cusco.

Tras el hecho, el menor de nombre Daniel A.C. (10), que en un principio se hallaba como desaparecido, hizo un llamado de auxilio al propio presidente Martín Vizcarra, solicitándole que no lo olvide.

Desde la parte más lejana de la Cuenca del Salkantay, lugar donde se inició el desborde, el menor de 10 años se dirigió al mandamás nacional con lágrimas en los ojos, citando que se había quedado huérfano de padre y madre.

"He perdido a mi papá y a mi mamá yo le suplico señor presidente que me ayude porque a mi sólo me cuida mi tío, por favor quiero estudiar, quiero acabar mis estudios, quiero ser algo en la vida", citó en un primer momento.

Luego hizo mención a sus padres: Abel Alvarez Cárdenas y Yobana Huamán Candia, quienes perecieron en el trágico evento.

El pequeño permanece al cuidado de un familiar en la comunidad de Hornopampa, perteneciente al centro poblado de Totora, uno de los más afectados por el desborde. Cabe mencionar que los pobladores de esta zona han citado que la ayuda humanitaria aún no llega ya que se encuentra en un territorio bastante alejado.

DATO:

-El desborde del río Salkantay fue producido por el desprendimiento glacial de una parte del nevado del mismo nombre, que colmó una laguna hallada en la parte superior de los 15 poblados que fueron afectados en el siniestro.

