La denominada Fase 4 de la reactivación económica comenzó de manera oficial a nivel nacional, y en regiones como Cusco, que ha sido azotada por la falta de turistas y el desempleo que esto generó, se vive un ambiente de esperanza hacia el futuro, con la reapertura de tiendas y el reinicio de viajes vía terrestre y aérea.

Correo conversó con Marisol Ferro, cusqueña que reabrió su tienda de artesanías después de casi cinco meses, con la ilusión de vender la mercadería que se quedó estancada durante la pandemia y ganar algo de dinero para pagar los meses de alquiler que adeuda.

La comerciante cuenta que vivir del rubro turismo se ha tornado muy complicado en Cusco, ya que, desde el cierre de fronteras, los turistas desaparecieron en su totalidad, causando el cierre de hoteles, restaurantes, agencias y tiendas pequeñas como la suya.

“El alquiler en Cusco es demasiado caro, y ahora que no tenemos entrada muchos tuvieron que cerrar sus negocios, yo tuve que convertir mi negocio de artesanías en una tienda de abarrotes, pero igual las ventas son escasas, recién hoy (jueves) reabrí mi tienda reorientada al turismo, espero que visitantes nacionales lleguen poco a poco y comience a mejorar la situación”, señaló.

Marisol es hija única y mantiene a su padres con su negocio, señala también que no le tocó ningún incentivo empresarial para poner a reflote su negocio, quejándose por la política de reactivación y créditos, que, según ella, sólo está pensada para grandes negocios y empresarios de rango mayor.

“Reactiva Perú no alcanza a todos los sectores, yo traté de obtener un crédito pero no pude porque no tenía aval ni experiencia crediticia y me faltaban papales del montón que piden para acceder a esos créditos, deben pensar también en los microempresarios, que no tenemos personal bajo nuestro mando pero que vivimos de nuestros negocios", señaló.

Otra historia similar es la de Luisa Huillca, conductora de taxi, quien retomó su labor luego de permanecer en casa al no lograr los permisos que se solicitaban para esta actividad hasta el 30 de setiembre.

La cusqueña relata que espera que el número de ‘carreras’ aumente al pasar de los días. Se acercará hasta el terminal terrestre y el aeropuerto para ofrecer sus servicios a los pasajeros que llegan y se van.

Al respecto, el último jueves 01 de octubre se reiniciaron los servicios en el terminal aéreo Alejandro Velasco Astete de Cusco, hasta donde llegaron un total de cuatro vuelos, trasladando a poco más de 500 pasajeros procedentes de varias zonas del Perú.

Desde tempranas horas, largas colas se formaron en el aeropuerto cusqueño. Cientos de locales y nacionales pugnaban por abordar uno de los cuatro vuelos que también salieron de la ciudad de Cusco. Como mencionaron desde el Ministerio de Transportes, casi todos los aeropuertos nacionales se reabrirán paulatinamente y se recibirán vuelos domésticos y vuelos internacionales de destinos como Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, entre otros.

El Terminal Terrestre de Cusco también reinició operaciones rumbo a las ciudades vecinas como Arequipa, Tacna, Puno, Juliaca. El terminal se vio con bastantes pasajeros, sin embargo no se alcanzó la afluencia que esperaban los operadores interdepartamentales.