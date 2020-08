Cusco: firman 'acta de paz' para arribo de comisión de la PCM a Espinar (FOTOS)

La huelga indefinida proclamada por los habitantes de Espinar (Cusco) va rumbo a cumplir un mes, mientras tanto las tratativas de solución y de mesas de diálogo se han caído, en medio de un ambiente de manifestación y hechos violentos, en exigencia de un bono de mil soles para cada poblador de esta provincia cusqueña.

La última reunión pactada entre habitantes, autoridades de Espinar, representantes de la minera Antapaccay y una comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros se canceló la semana pasada, según la PCM, porque no se prestaban las garantías para la reunión.

Tras ello se acordó una nueva mesa de diálogo, propuesta para este viernes 07 de agosto en la ciudad de Espinar, y a fin de que esta sí se lleve a cabo, los pobladores, en una asamblea abierta realizada hoy, acordaron un cese a las manifestaciones, hasta el arribo de la comitiva.

Esta información fue confirmada a Correo por Freddy Llaique, vicepresidente del Frente de Defensa de Espinar, quien aseguró que no habrá ninguna movilización ni marchas durante este jueves y viernes.

"No es que hayamos depuesto la huelga indefinida, más bien hemos elaborado un 'acta de paz', que será válida hasta el viernes a las 00:00 horas, le damos 24 horas a la minera y a la comisión, si no llegan a Espinar o no obtenemos respuesta radicalizaremos nuestra protesta", señaló.

ACUSAN INFILTRADOS EN ACTOS VIOLENTOS.

El pasado jueves por la tarde, decenas de personas irrumpieron en terrenos de la minera Antapaccay, llegando a apedrear las instalaciones de la bomba de agua, en un comunicado la empresa acusó a los manifestantes por el hecho, señalando que todo el sector se quedaría sin agua potable hasta que se lleven a cabo las reparaciones de orden.

El dirigente espinarense deslindó responsabilidad en el hecho, mencionando que fue gente contratada por la minera la que accionó de forma violenta.

"Son infiltrados, al momento del ataque el piquete se hallaba en la carretera, no en Cajatoma, así que no fueron ellos, además están usando vídeos pasados, del 2012", acotó.

En otro momento el poblador llamó al nuevo premier de la República, Walter Matos, para poner sus buenos oficios y lograr que termine la convulsión social en Espinar.

"Hoy ha juramentado el nuevo gabinete y tenemos esperanza. Él (Matos) es más democrático, sabe trabajar, no es autoritario como Cateriano, nosotros garantizamos la paz social hasta mañana, esperamos la llegada de la comisión", finalizó.

¿QUÉ ES LO QUE PIDEN?

Hace tres meses el Comité de Gestión del Convenio Marco, conformado por representantes de la minera, autoridades y dirigentes de Espinar, aprobó por mayoría de votos, un proyecto para la entrega de mil soles a todos los habitantes de la provincia de Espinar, bajo la modalidad de 'bono COVID-19'.

Sin embargo, para dar luz verde a este plan se necesita la anuencia de la minera, que entrega los recursos económicos al Convenio Marco, pero desde la empresa privada señalan que la propuesta no atiende adecuadamente las necesidades de la población más vulnerable y que el dinero está destinado para obras y proyectos de bien común, y no debe ser usado para repartirse entre los pobladores.

En lugar de la entrega de este bono, la empresa propuso alternativas como la generación de empleo a través de la ejecución de proyectos de infraestructura, la entrega de microcréditos sin intereses y la asistencia alimentaria directa a la población vulnerable, cosa que fue rechazada por el Frente de Lucha de Espinar.

En días anteriores Espinar se declaró en huelga indefinida, registrándose por momentos la toma del Corredor Minero del Sur, donde dos vehículos que trabajaban para una minera fueron incendiados.